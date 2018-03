Bezirksmuseum Wieden: Lesung mit Gerhard Tötschinger

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Wieden (4., Klagbaumgasse 4) erzählt am Montag, 22. April, ab 19.00 Uhr, der beliebte Schauspieler und Moderator Gerhard Tötschinger kurzweilige Geschichten rund um die ereignisreiche Vergangenheit des 4. Bezirkes und nimmt sich auch der Gegenwart an. Der Zutritt zu diesem Leseabend ist kostenlos. Die Veranstaltung wird durch die ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen in Kooperation mit dem Theater "Neue Tribüne Wien" abgewickelt. Tötschinger nennt Gründe für die seinerzeitige Vereinigung der Vorstädte Schaumburgergrund, Hungelbrunn und Wieden, unterstreicht die frühere Bedeutung der Wiedner Hauptstraße für den Fernverkehr und erinnert die Zuhörerschaft an den nicht mehr bestehenden "Favoritenhof". Mehr Informationen: Telefon 581 78 11 (teils Anrufbeantworter), E-Mail: bm1040 @ bezirksmuseum.at.

Publikum hört Wissenswertes über "spannenden" Bezirk

"Die Wieden ist kein großer Bezirk - aber ein spannender", erklärt der sympathische Vortragskünstler und beweist die Richtigkeit seiner Aussage mit unterhaltsamen und zugleich bildenden Berichten. Vom "Schloss Favorita", der späteren "Theresianischen Ritterakademie" und dem "Naschmarkt" bis zum "Freihaus" und der "Zauberflöte" geht Gerhard Tötschinger an dem Abend der Gesprächsstoff gewiss nicht aus. Außerdem wird über Erzherzog Rainer und Christoph Willibald Gluck geredet. Gleichfalls informiert der Rezitator über Wiedener Künstler wie Topsy Küppers und den 1993 verstorbenen Hugo Wiener. Die Namensgebung für den Hugo Wiener-Platz im 4. Bezirk erfolgte 1999. Seitens der ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen ist die Ausrichtung derartiger Rezitationsabende in allen 23 Bezirken beabsichtigt. Details zur Reihe "A bisserl Ottakring, ab bisserl Sievering, ab bisserl Neuwaldegg..." sind via E-Mail beim ARGE-Präsidium zu erfragen: office @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Wieden: www.bezirksmuseum.at o Theater "Neue Tribüne Wien": www.tribuenewien.at

