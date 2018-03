VIER PFOTEN rät zur Vorsorge bei Hund und Katze

Vorsicht, Haustierbesitzer: Zecken erwachen aus Winterstarre

Wien (OTS) - Achtung, Haustierbesitzer: Die Zecken sind wieder aktiv! Kein anderes Tier ist für so viele Infektionen verantwortlich wie der kleine Blutsauger, warnt VIER PFOTEN. Ab Temperaturen über 7GradC erwachen die Spinnentiere aus der Winterstarre. Zecken können als Überträger von Krankheiten nicht nur dem Menschen, sondern auch Heimtieren gefährlich werden. VIER PFOTEN appelliert daher an alle Hunde- und Katzenhalter, ihre Schützlinge nach jedem Auslauf auf Zecken zu untersuchen.

"Nach den langen Wintermonaten werden sich die Zecken nun explosionsartig vermehren", warnt Nikola Furtenbach, Kampagnenleiterin bei VIER PFOTEN. Seit einigen Jahren ist auch in Österreich ein Anstieg durch Zeckenbefall zu beobachten -insbesondere durch die "Braune Hundezecke" , die auch "Lederzecke" genannt wird. Obwohl sie bei uns nicht heimisch ist, tritt sie in Form von Importen z. B. durch die Einfuhr von herrenlosen Hunden -etwa über die Welpenmafia - oder durch Urlaubsreisen mit Hunden in letzter Zeit vermehrt in Österreich auf. Sie ist dann in der Lage, sich in beheizten Innenräumen zu etablieren und eine konstante Population aufzubauen.

Durch Zecken übertragene Infektionen mit Borreliose, FSME und Babesiose sind für Haustiere sehr gefährlich. Die Babesiose, auch "Hunde-Malaria" genannt, wird durch die so genannte Auwaldzecke übertragen. Erste Symptome sind Erschöpfung und Appetitlosigkeit, die sich bis zur Blutarmut (Anämie) mit Fieber und Lethargie steigern können. Im Verdachtsfall sollte sofort der Tierarzt aufgesucht werden - ohne Behandlung verläuft die Erkrankung tödlich. Das gilt auch für die Gehirnhautentzündung FSME (Frühsommer-Meningo-Enzephalitis). Auch hier sind Schwäche und Schläfrigkeit erste Warnsignale, gefolgt von hohem Fieber und Krampfanfällen. Allerdings wird FSME meist nur bei immunschwachen Tieren diagnostiziert. Borreliose kann im Frühstadium durch eine Behandlung mit Antibiotika geheilt werden. Ohne Behandlung kommt es zu Fieberschüben, Müdigkeit und Gelenkentzündungen, die schließlich zu Lähmungen führen. Eine Impfung ist empfehlenswert, bietet jedoch leider keinen hundertprozentigen Schutz.

Nikola Furtenbach rät: "Nach jedem Freilauf sollte der Körper von Hund und Katze gründlich untersucht werden. Entdeckte Zecken sind sofort zu entfernen." Darüber hinaus schützen "Spot-on"-Präparate vom Tierarzt. Sie werden in den Nacken geträufelt, so dass das Tier sie nicht ablecken kann. Es gibt Präparate, die sowohl abwehrend als auch abtötend gegen Zecken wirken. Vorsicht ist bei dem Wirkstoff "Permethrin" geboten: Während Hunde das Präparat sehr gut vertragen, ist es für Katzen giftig. "Lesen Sie die Gebrauchsanweisung genau und behandeln Sie Hunde und Katzen nicht mit dem gleichen Mittel", so Nikola Furtenbach. Vor allem bei Katzen sind die "Spot-on"-Präparate den Parasitenschutz- Halsbändern vorzuziehen, da die Katze beim Streunen und Klettern am Halsband hängen bleiben kann. Für Hunde sind die Halsbänder allerdings eine gute Alternative.

Weitere Heimtier-Ratgeber finden Sie auf

http://www.vier-pfoten.at/service/ratgeber/

VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit Hauptsitz in Wien. Die 1988 von Heli Dungler gegründete Organisation setzt sich mit nachhaltigen Kampagnen und Projekten für den Tierschutz ein. Grundlagen dafür sind wissenschaftliche Expertisen, fundierte Recherchen sowie intensives nationales und internationales Lobbying. Der Fokus liegt auf Tieren, die unter direktem menschlichen Einfluss stehen: Streunerhunde und -katzen, Labor-, Nutz-, Wild- und Haustiere sowie auf Bären, Großkatzen und Orang-Utans aus nicht artgemäßer Haltung. Mit Niederlassungen in Belgien, Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Österreich, Rumänien, Schweiz, Südafrika, Ukraine, Ungarn und den USA sorgt VIER PFOTEN für rasche und direkte Hilfe für Tiere in Not. www.vier-pfoten.at

