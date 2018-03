MA 22: Wiens Singvögel erwachen zu neuem Leben!

Die Wiener Umweltschutzabteilung gibt Tipps zum Umgang mit Jungvögel.

Wien (OTS) - Mit dem Einzug des Frühlings erwachen auch die vielen Vögel in der Stadt. Jetzt verlassen auch schon die ersten Jungvögel ihre Nester und starten ihre Flugversuche.

Die Stadt Wien bietet vielen Singvögeln nicht nur Lebensraum und Nahrung, sondern vielen Arten auch gut geeignete Plätze zum Brüten. Amsel, Meise und Haussperling gehören schon fast selbstverständlich zum Wiener Stadtbild.

Jungvögel sind oft alleine unterwegs, jedoch nicht verlassen.

Bei Spaziergängen im Grünen können jetzt schon die ersten Jungvögel beobachtet werden. Zum Teil scheinen sie verlassen oder hilflos, das ist aber nur in wenigen Fällen tatsächlich der Fall: Die meisten Jungvögel, die das Nest verlassen, erkunden ihre Umgebung und werden dabei immer noch von ihren Eltern versorgt. Die Vogeleltern müssen ihre Jungen während der Futtersuche teils auch für längere Zeit alleine lassen. "Junge Vögel sind am besten bei ihren Eltern aufgehoben und sollten nur bei einem eindeutigen Notfall aus ihrem Lebensumfeld genommen werden. Braucht ein Jungvogel tatsächlich Hilfe, ist es am besten, die Tierschutz-Helpline anzurufen. Die ExpertInnen der MA 60 haben alle Kontakte zu den Fachabteilungen, zur Tierrettung und anderen hilfreichen Organisationen", erklärt Karin Büchl-Krammerstätter, Leiterin der Wiener Umweltschutzabteilung (MA 22).

Auch Kräheneltern passen gut auf ihren Nachwuchs auf: Was manchmal als Angriff erwachsener Vögel auf junge Krähen gedeutet wird, ist vielmehr der Versuch der Eltern, potenzielle Feinde von ihren Vogelkindern fern zu halten.

Starthilfe für den Mauersegler

Nur die Mauersegler können vom Boden aus nicht zum Flug starten, junge Mauersegler werden am Boden auch nicht von ihren Eltern mit Futter versorgt. Hier kann dem Mauersegler Starthilfe gegeben werden, indem man ein auf dem Boden gelandetes Tier vorsichtig aufhebt, damit es aus der Hand losfliegen kann.

Die Wiener Umweltschutzabteilung hat übrigens im Rahmen des Wiener Arten- und Lebensraumschutzprogrammes Netzwerk Natur ein Modell zur Förderung von Nisthilfen für Mauersegler und Mehlschwalben entwickelt. Mit Erfolg, denn immer wieder können Brutpaare bei der Aufzucht ihrer Jungen in der Stadt gesichtet werden.

Von Nestlingen und Ästlingen

Nestlinge sind nackte oder noch kaum befiederte Jungvögel, die, wenn sie aus dem Nest fallen, nicht weiter von ihren Eltern gefüttert werden. Dennoch ist es selten notwendig, einen aus dem Nest gestürzten Jungvogel mitzunehmen. Die artgerechte Aufzucht von Jungvögeln ist zudem schwierig. Besser ist es, den Vogel wieder zurück in sein Nest zu setzen, dort wird er von seinen Eltern problemlos wieder angenommen.

Jungvögel, die schon erste Flugversuche unternehmen, aber noch von ihren Eltern versorgt werden, nennt man Ästlinge, da sie oft auf Ästen sitzend beobachtet werden können. Ästlinge sind selten verwaist und benötigen nur Hilfe, wenn sie an gefährlichen Orten wie z. B. am Straßenrand gefunden werden. Hier kann es hilfreich sein, den Jungvogel an einen nahen, ungefährlichen Platz oder, wenn Fressfeinde in der Nähe sind, auf einen Ast zu setzen.

Scheint der Jungvogel nach Stunden immer noch verwaist, geben die ExpertInnen der Tierschutz-Helpline Tipps für sinnvolle Hilfsmaßnahmen.

o Tierschutz-Helpline der MA 60: 01 4000 8060

o Erreichbar Montag-Freitag (werktags): 8.00-18.00 Uhr

o Samstag (werktags): 9.00-15.00 Uhr

