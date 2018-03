Gratis-Familienführungen in der ebswien hauptkläranlage

Tim & Trixi Tropf erklären den Wiener Wasserkreislauf für Kinder ab 6 Jahren - Jeden 1. und 3. Samstag von 4. Mai bis 19. Oktober 2013

Wien (OTS) - Was passiert mit dem Wasser in der Badewanne, nachdem der Stöpsel gezogen wurde? Wo läuft das Badewasser eigentlich hin? Und wird es selbst auch gewaschen? Die Antworten auf Fragen wie diese haben die beiden Wassertropfen Tim und Trixi Tropf parat. Ab 4. Mai 2013 können Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren im Rahmen des Wiener Umweltbildungsprogramms EULE in der ebswien hauptkläranlage unsere animierten Helden bei ihrer abenteuerlichen Reise begleiten:

Der Start erfolgt auf den Wolken über den Bergen Niederösterreichs und der Steiermark, wo das Wiener Trinkwasser herkommt. Über die Hochquellenleitungen geht es in die Stadt, wo das Wasser nicht nur getrunken sondern vielfältig eingesetzt wird: zum Baden, Geschirr spülen, u.v.m. Über das Wiener Kanalnetz gelangen Tim und Trixi dann in die Hauptkläranlage und anschließend sauber zurück in die Natur. In zwei Stunden lernen die Kinder spielerisch den Wiener Wasserkreislauf kennen und können z.B. am Kläranlagenmodell selbst Hand anlegen.

Die Gratis-Familienführungen in der zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt Wien stehenden ebswien hauptkläranlage für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren (in Begleitung Erwachsener) finden jeden ersten und dritten Samstag im Monat von 4. Mai bis 19. Oktober 2013, jeweils ab 14 Uhr statt. Anmeldungen - aus organisatorischen Gründen unbedingt erforderlich - sind ab sofort möglich!

Information:

o Gratis-Familienführungen in der ebswien hauptkläranlage im Rahmen des Wiener Umweltbildungsprogramms EULE (www.eule-wien.at)

o 4. Mai bis 19. Oktober 2013, jeden 1. und 3. Samstag im Monat um 14 Uhr

o Mindestalter 6 Jahre. Kinder nur in Begleitung Erwachsener.

o Anmeldung unbedingt erforderlich:

o per Telefon unter 01/76099/5840

o per E-mail unter info @ ebswien.at

Weiter Informationen unter www.ebswien.at

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Karl Wögerer

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation

ebswien hauptkläranlage Ges.m.b.H.

Tel.: (+43-1) 76099 - 5820

E-mail: k.woegerer @ ebswien.at