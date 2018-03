Topauszeichnung des Condé Nast Traveler Magazins: The Alpina Gstaad zählt zu den besten neuen Hotels 2013

Gstaad (ots) - Erst im Dezember 2012 hat The Alpina Gstaad seine Eröffnung im malerischen Schweizer Chaletdorf gefeiert, schon verzeichnet es mit der "Hot List" des Condé Nast Travelers eine begehrte internationale Auszeichnung.

Alljährlich kürt die renommierte Reise-Publikation und tonangebende Autorität in Sachen Luxushotellerie in seiner "Hot List" die exklusivsten Newcomer der internationalen Hotellerie aus mehr als 50 Ländern. Am Ende einer einjährigen Suche nach den besten neuen Hotels weltweit wurde The Alpina Gstaad für sein erstklassiges Angebot vom amerikanischen Reisemagazin mit einem Platz in seiner begehrten Liste geehrt.

Mehr als 1.000 Neueröffnungen weltweit bildeten die Basis der Hot List, davon kamen mehr als 200 Hotels in die nähere Auswahl. Anhand der strikten Bewertungen von Redakteuren und Reiseexperten haben es nur 154 Hotels weltweit in die "Hot List 2013" geschafft.

The Alpina Gstaad wurde neben nur zwei weiteren Hotels in der Schweiz geehrt. Die Bewertungen hoben das Design und das Ambiente, den Komfort und Service des Hauses sowie das Restaurantangebot und die umfassenden Annehmlichkeiten besonders hervor.

The Alpina Gstaad ist das erste neu errichtete Fünf-Sterne-Superior-Hotel, das seit 100 Jahren in Gstaad realisiert wurde. Das 56 Zimmer- und Suiten-Hotel liegt auf einer Anhöhe in Gstaads exklusivem Quartier Oberbort und entfaltet sich auf einem 20.000 qm großen Parkgrundstück mit weitem Blick über das Saanenland und die Berner Alpen. Zu den Highlights gehören unter anderem ein 2.000 qm großes Six Senses Spa sowie das japanische Gourmetrestaurant MEGU, die erste westeuropäische Dependance der in New York gegründeten Restaurantmarke.

www.thealpinagstaad.ch

