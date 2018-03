dpa zeichnet "Bilder des Jahres 2012" aus - picture alliance präsentiert die Gewinner

Große Freude, großes Leid, Anspannung und Nachdenklichkeit: Die "dpa-Bilder des Jahres 2012" rufen besondere Momente eines facettenreichen Jahres in Erinnerung. Insgesamt 18 eindrucksvolle Motive ihrer Fotografen hat die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH jetzt ausgezeichnet. Sie zeigen überglückliche Wahlsiegerinnen in Nordrhein-Westfalen ebenso wie eine todtraurige Fechterin, deren Traum von olympischem Gold vorbei ist. Vergeben wurden jeweils erste bis dritte Preise in den Kategorien Politik, Wirtschaft, Sport, Feature & Vermischtes, Kultur & Entertainment sowie Porträts. Präsentiert werden die Gewinner-Motive von der picture alliance, der Bildagentur der dpa-Gruppe.

Bereits zum zwölften Mal hat die dpa ihre "Bilder des Jahres" auswählen lassen - und zwar von einer unabhängigen Jury, die knapp 1000 Einsendungen von dpa-Fotografen zu beurteilen hatte. Jurymitglieder waren diesmal Claudia Jeczawitz (Bildredaktion "Der Spiegel"), Kirsten Johannsen (Bildredaktion "Die Welt"), Petra Göllnitz (Bildredaktion "stern"), Georg Hardenberg (Leitung Bildredaktion "Super Illu") und Frank Toelstede (Bildredaktion BVG Medien KG). Die Auszeichnungen für den mit insgesamt 10 500 Euro dotierten Wettbewerb wurden am Donnerstag abend während des Fototreffs der Zentral Agentur Programm in der Bauer Media Group in Hamburg vergeben.

"Das vergangene Jahr hat den dpa-Fotografen viele Gelegenheiten für herausragende Aufnahmen gegeben. Dazu gehörten mit der Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine sowie den Olympischen Sommerspielen in London auch zwei Topereignisse im Sport, die wir wochenlang rund um die Uhr begleitet haben", sagt Bernd von Jutrczenka, Leiter der Bilderdienste und Mitglied der dpa-Chefredaktion. Bei den Siegerbildern in der Kategorie Sport sind nun beide Großereignisse vertreten: Noch vor dem Bild der verzweifelten Fechterin in London schaffte es ein Motiv von dpa-Fotograf Marcus Brandt auf Platz eins, das den triumphierenden italienischen Doppeltorschützen Mario Balotelli im Halbfinale der Fußball-EM neben dem deutschen Mannschaftskapitän Philipp Lahm zeigt.

Auch die Ereignisse um den Rücktritt des Bundespräsidenten haben die dpa-Fotografen im Jahr 2012 sehr beschäftigt. Gleich zwei Motive zu diesem Thema belegten erste Plätze bei den "dpa-Bildern des Jahres" -in der Kategorie Feature & Vermischtes eines von Jens Büttner, in der Kategorie Politik eines von Maurizio Gambarini. In der Kategorie Porträts setzte die Jury ein Bild von Christian Charisius auf Platz eins, das Altbundeskanzler Helmut Schmidt zeigt. In der Kategorie Wirtschaft landete ein Foto von Rolf Vennenbernd ganz vorne, das bei der Verleihung eines Preises an den 99-jährigen Berthold Beitz, Vorsitzender der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, entstanden ist. In der Kategorie Kultur & Entertainment gab es das größte Jurylob für eine Aufnahme von Marijan Murat, die die Anspannung von Monacos Fürstin Charlène während eines Besuchs in Stuttgart zeigt.

"Die dpa-Fotografen haben im vergangenen Jahr erneut hervorragende Arbeit geleistet. Bei geplanter Berichterstattung haben sie viele außergewöhnliche, besondere Aufnahmen geliefert - und bei ungeplanter Berichterstattung waren sie oft sehr schnell am richtigen Ort, um das Geschehen für unsere Kunden einzufangen. Dass wir jedes Jahr aus den Hunderttausenden von Fotos, die dabei entstehen, die besten Bilder auswählen lassen, ist auch ein Zeichen des großen Respekts und der Anerkennung für die Leistung des dpa-Fototeams insgesamt", erklärt Bernd von Jutrczenka.

Hier die Gewinner und Platzierten in den sechs Kategorien der "dpa-Bilder des Jahres 2012":

Politik:

1. Platz - Maurizio Gambarini

"Verloren: Christian Wulff nach einem Fernsehinterview in Berlin in seinem Wagen."

2. Platz - Martin Gerten

"Freudentaumel: NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und die Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, Sylvia Löhrmann, umarmen sich nach der NRW-Wahl im Landtag in Düsseldorf."

3. Platz - Marcus Brandt

"Naturbursche: Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) trägt nach einer Nordsee-Wattwanderung bei Friedrichskoog-Spitze seine Gummistiefel."

Wirtschaft:

1. Platz - Rolf Vennenbernd

"Ehrengast: Berthold Beitz (99), Vorsitzender der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, lauscht in der Villa Hügel in Essen der Rede von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Sellering (SPD). Beitz wird mit dem Verdienstorden des Küstenlandes geehrt."

2. Platz - Jan-Philipp Strobel

"Ausverkauf: Ivana und Laura Primorac in einem Markt der insolventen Drogeriekette Schlecker in Stuttgart, der die Preise noch einmal um bis zu 70 Prozent gesenkt hat."

3. Platz - Marijan Murat

"Erste Reihe: Ferdinand Piech, der Aufsichtsratsvorsitzende der Volkswagen AG, vor einer Pressekonferenz in Stuttgart."

Sport:

1. Platz - Marcus Brandt

"Kräftemessen: Torschütze Mario Balotelli mit einem besonderen Jubel neben DFB-Kapitän Philipp Lahm im EM-Halbfinale Deutschland-Italien."

2. Platz - Marius Becker

"Am Boden zerstört: Die Südkoreanerin Shin A-Lam weint bei den Olympischen Spielen in London nach dem verlorenen Halbfinale im Degenfechten gegen Britta Heidemann."

3. Platz - Victoria Bonn-Meuser

"Haarscharf: Kaiserslauterns Mohamadou Idrissou weicht beim DFB-Pokalspiel in München dem Fuß von Bayern-Spieler Jerome Boateng aus.

Kultur & Entertainment:

1. Platz - Marijan Murat

"Premiere: Fürstin Charlene von Monaco steht bei ihrem ersten offiziellen Besuch in Deutschland angespannt vor dem Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart."

2. Platz - Rolf Vennenbernd

"Er kann es noch: Ex-Profiboxer Rene Weller stieg für einen Showkampf auf der Düsseldorfer Rheinkirmes mit Boxtrainer Michael Stagnius in den Ring."

3. Platz - Carsten Rehder

"Who's that girl? Uwe Ochsenknecht sitzt vor einer Probe des Tabaluga-Musikspektakels im Kostüm einer Kameliendame in der Maske."

Feature & Vermischtes:

1. Platz - Jens Büttner

"Deplatziert: Das offizielle Bild von Bundespräsident Christian Wulff in einem Dienstzimmer der Polizeiinspektion Schwerin, aufgenommen wenige Wochen vor seinem Rücktritt."

2. Platz - Julian Stratenschulte

"Schneller als die Polizei erlaubt? Beamte messen in Hannover die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern mit einem Lasermessgerät, als eine ältere Frau mit einem Rollator vorbeigeht."

3. Platz - Stephanie Pilick

"Touristenattraktion: Japanische Schülerinnen stehen in Berlin an der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Strasse vor der Hinterlandmauer."

Porträts:

1. Platz - Christian Charisius

"Schattenspiel: Altbundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) nimmt in Hamburg an einer Zeremonie zur Umbenennung des Botanischen Gartens in Loki-Schmidt-Garten teil."

2. Platz - Marijan Murat

"Kämpfernatur: Boxerin Rola El-Halabi, die von ihrem Stiefvater angeschossen wurde, zeigt in Ulm nach einem Pressetermin ihre Narbe auf dem Handrücken."

3. Platz - Maurizio Gambarini

"Hausherr: Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) in seinem Ministerium in Berlin."

Die Bilderdienste der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH haben im Jahr 2012 knapp 700.000 Fotos über den dpa-Bildfunk verschickt und mehr als eine Million Fotos für die Bilddatenbank bearbeitet. In der dpa-Bildzentrale in Berlin und in der Redaktion des Tochterunternehmens Zentralbild werden regionale, nationale und internationale Angebote produziert. Mehr als 26 Millionen Bilder stellt die dpa-Tochter picture alliance unter www.picture-alliance.com zur Verfügung. Hinzu kommen etwa 10 Millionen Bilder im Print-Archiv. Die Angebotsvielfalt wird durch ein weltweit tätiges Fotografennetz sowie durch die Zusammenarbeit mit international renommierten Partneragenturen garantiert.

Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängige Dienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagentur versorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus dem In- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren und Reportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig von Weltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oder Regierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um die Uhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender, Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehr als 100 Ländern.

Das prämierte Bildmaterial kann für die redaktionelle Berichterstattung über die "dpa-Bilder des Jahres 2012" angefordert werden unter hoffmann.nicole @ dpa.com.

