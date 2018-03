Mavenir eröffnet europäisches User Experience Centre für Kommunikation in Echtzeit für Mobilnetze

(PRN) - - Anspruchsvolle Angebote wie WebRTC und Mobile VoIP werden unterstützt -

Richardson, Texas Und Zagreb, Kroatien (ots/PRNewswire) - Mavenir Systems, ein führender Anbieter softwarebasierter Netzwerklösungen, gab heute die Eröffnung seines User Experience Centre im kroatischen Zagreb bekannt.

Mavenir hat ein Team kreativer und talentierter Designer zusammengebracht, die über große Erfahrung bei der Entwicklung mobiler Dienste für Geräteplattformen wie Android, Windows, iOS und Blackberry verfügen und damit die Fachkenntnis besitzen, um die Anwendbarkeit, Nutzerfreundlichkeit und Effizienz überzeugender neuer IP-Dienste zu gewährleisten.

"Um Dienstleistungen in den Bereichen Rich Communications, Video und VoIP aus der Taufe zu heben, ist die Erfahrung, die der Nutzer macht, ein entscheidender Erfolgsfaktor. Dies gewinnt weiter an Wichtigkeit, da die Mobilnetzbetreiber ihre Dienstleistungen über die Smartphones hinaus ausdehnen und alle Geräte aufnehmen, die über ein IP-Netzwerk anzubinden sind, wie zum Beispiel Tablets, Smart TVs und Webbrowser", sagte Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir. "In diesem Zentrum kann Mavenir neue und hochmoderne Angebote für VoWi-Fi, VoLTE und Rich Communication Services (RCS) problemlos vorführen und nachfolgend schnell auf den Markt bringen."

Mavenirs User Experience Centre wird sich speziell auf WebRTC als Technologie konzentrieren, die sich im Bereich der Geräte als disruptiv erweisen könnte. Dies hat Einfluss darauf, wie Netzbetreiber neue Dienste ermöglichen und beseitigt die Abhängigkeit von 'App Store' und Gerät. Mit WebRTC kann jeder Browser Multimediakommunikationen - wie Sprach- und Videoanrufe, interaktive Multimedianachrichten und andere Anwendungen über Telefonie -systemeigen und in Echtzeit bewältigen. Der Bedarf für ein Plug-in eines Drittanbieters oder eine App zum Herunterladen entfällt. Es wird eine sofortige Peer-to-Peer-Kommunikationsstruktur mit Interoperabilität zur Verfügung gestellt, die zum Vorteil der Nutzer ist.

Mavenir führt seinen Kunden bereits Browser-basierte Sprach- und Videoanwendungen mit WebRTC vor, die Mavenirs WebRTC-Gateway nutzen. Dies ermöglicht sicheren Zugriff auf das IMS-Kernnetzwerk und die erfolgreiche Zusammenarbeit der Dienste mit Geräten, die über IMS verfügen. Schwerpunkt der Vorführung ist die Demonstration der Verlängerung des Geräte-Ökosystems von LTE-Abonnenten in das Internet und die Nutzerfreundlichkeit für IMS-Dienste der Netzbetreiber.

Pardeep Kohli setzte hinzu: "Für die Betreiber von mobilen Netzen stellt WebRTC eine Gleichstellung mit den Betreibern von OTT-Diensten dar. Diese revolutionäre neue Technik ermöglicht die Einführung von Diensten unter geringem oder völlig ohne Aufwand für die Entwicklung auf Seiten der Kunden und die Abhängigkeit der Betreiber vom System der Geräte entfällt. Es werden offene APIs unterstützt, um die problemlose Zusammenarbeit mit Web-Apps zu ermöglichen und der Nutzer steht immer im Mittelpunkt. Damit können die Mobilnetzbetreiber den OTT-Dienstleistern in den Bereichen Vermarktungsfrist und Nutzerfreundlichkeit Paroli bieten."

Das User Experience Centre in Kroatien ist eine Ergänzung der Kompetenz im Bereich IMS-Netzwerk in Mavenirs VoLTE/RCS-Innovationszentrum in Köln mit wertvollem Schwerpunkt bei der Ermöglichung von End-to-End-Services und der Perspektive des Endnutzers.

Über Mavenir:de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@31bd5c67Mavenir ist ein führender Anbieter softwarebasierter Netzwerklösungen der nächsten Generation, die Mobilnetzbetreiber in die Lage versetzen, ihren Abonnenten in aller Welt qualitativ hochwertige Telefonie- und Videoservices, Rich Communications und erweiterte Messagingdienste auf Internet Protocol (IP)-Basis zur Verfügung zu stellen. Mit seiner mOne® Software macht Mavenir führenden Mobilfunkdienstleistern eine Plattform für die branchenweit erste Inbetriebnahme eines Voice-Over-LTE-Netzes (VoLTE) sowie eines Rich Communications Services 5.0-Netzes (RCS) und von Voice-over-Wi-Fi (VoWi-Fi) verfügbar. Unsere Lösungen liefern Dienste der nächsten Generation über bestehende 2G- und 3G-Netze sowie über 4G-LTE-Netze. www.mavenir.com

