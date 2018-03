KURIER: Für Auftragsmord 41.000 Euro übergeben

Deutscher wollte seine Ex-Freundin und einen Landsmann in Österreich töten lassen. Einer weiteren Frau sollten die Beine gebrochen werden

Wien (OTS/Kurier) - In Rumänien wurde am Donnerstag ein 53-Jähriger Deutscher verhaftet, der in Österreich einen Doppelmord in Auftrag gegeben haben soll. Der Mann hat 41.000 Euro übergeben, um seine Ex-Freundin und einen Landsmann töten zu lassen. Einer weiteren Frau sollten die Auftragstäter die Beine brechen. Der 53-Jährige sitzt in Rumänien in U-Haft und wird nach Österreich ausgeliefert.

