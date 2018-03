Die Krone gibt Gas und geht mit neuer B2B-Kampagne ins Rennen

In ihrer neuen B2B-Kampagne setzt die Kronen Zeitung auf die Strahlkraft namhafter Werbekunden und die Faszination des Motorsports.

Wien (OTS) - 730 PS warten darauf entfesselt zu werden. Am Steuer ist kein Profifahrer, sondern Spar-Marketingleiter Dr. Gerhard Fritsch. Als eines von fünf prominenten Testimonials tauschte er für die neue B2B-Kampagne der Kronen Zeitung kurzerhand Büro gegen Rennwagen. Für die Krone in den Rennanzug schlüpften ferner: GroupM-CEO Peter Lammerhuber, T-Mobile-CEO Dr. Andreas Bierwirth, Mag. Philip Newald, CEO der Österreichischen Sportwetten GmbH und Ernst Mayr, Geschäftsführer der Fussl Modestraße.

Mit der Krone in Pole-Position

Der Rennsport als Analogie zum wirtschaftlichen Wettbewerb ist bewusst gewählt und trägt dem kompetitiven Marketing-Alltag Rechnung. Die Umsetzung der Kampagnen-Idee erfolgt in klaren, ausdrucksstarken Bildern. Mag. Sabine Harnach, Bereichsleiterin Vermarktung Kronen Zeitung: "Auch in der Wirtschaft geht es um das Lenken, Steuern und Gas geben. Wir nutzen den Transfer in die Welt des Motorsports, um die Kronen Zeitung als perfekten Werbepartner in Szene zu setzen". Die fünf Kampagnen-Testimonials bringen die herausragenden Medialeistungen der Kronen Zeitung aus ihrer Sicht und stellvertretend für ihre Branche auf den Punkt. Reichweitenstärke, günstigster TLP, rascher Reichweitenaufbau und hohe Abverkaufleistung sowie Crossmedia-Kompetenz und Produktvielfalt der Medienmarke Krone sind die Themen der einzelnen Sujets. "Natürlich freut es mich, dass wir so prominente Branchenvertreter und Werbekunden als Krone-Testimonials gewinnen konnten. Sie verleihen der Kampagne Glaubwürdigkeit und Authentizität", meint dazu Mediaprint-Geschäftsführer Mag. Gerhard Riedler.

Prominente Testimonials und junges Agenturteam

Konzipiert und umgesetzt wurde der neue B2B-Werbeauftritt der Kronen Zeitung von der Agentur Gabler, Werbung, Film. Geschäftsführer und Kreativdirektor Mag. Andreas Gabler, der die Kronen Zeitung im B2B-Bereich bereits seit drei Jahren betreut: "Es war uns wichtig, das Rennflair in den fünf Printsujets authentisch zu vermitteln. Die Begeisterung, die alle Testimonials beim Shooting gezeigt haben, sind für mich der Beweis, dass das Konzept aufgeht und das Motorsport-Feeling in der Kampagne spürbar ist."

Mit Christoph Meißner konnte ein junger, sportaffiner Fotograf für die Kampagnen-Umsetzung gewonnen werden. Art Director Max Jurasch setzte die Testimonials beim Shooting perfekt in Szene. Fotografiert wurde in den ehemaligen Riha-Studios in Tullnerbach. Die neue Krone-B2B-Kampagne startet in der KW 17. Sie wird in den Fachmedien der Kommunikationsbranche - in Print und online - geschaltet.

Kunde: Mediaprint / Kronen Zeitung

Geschäftsführung: Mag. Gerhard Riedler

Bereichsleitung Vermarktung: Mag. Sabine Harnach

Leitung Anzeigenmarketing: Dr. Gertraud Lankes

Agentur: GABLER, WERBUNG, FILM,

Konzeption, Text, CD: Mag. Andreas Gabler

AD: Max Jurasch

Fotograf: Christoph Meißner

