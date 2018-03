KO Hirz/Buchmayr: Lügengebäude FP-Ortners eingestürzt - Rücktritt logisch

Linz (OTS) - "FP Fraktionsobmann Ortner war also laut Kurier 2006 bei einem Treffen der rechtsextremen NPD in Dresden. Damit ist sein Lügengebäude von der lange abgeschlossenen Distanzierung von rechtsextremen Kreisen wie erwartet eingestürzt. Sein Rücktritt ist die einzige Konsequenz und nun vollzogen. Dem ist vorerst nichts hinzuzufügen". So kommentieren der Klubobmann der Grünen OÖ, Gottfried Hirz und die stellvertretende Klubobfrau und Menschenrechtssprecherin der Grünen OÖ, LAbg. Maria Buchmayr den nunmehrigen Rücktritt des Linzer FP-Fraktionsobmanns Sebastian Ortner.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Oberösterreich, Mag. Markus Gusenbauer, Pressereferent, Tel.: 0664/831 75 36, mailto: max.gusenbauer @ gruene.at, http://www.ooe.gruene.at