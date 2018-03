Orange führt Kommunikations-App Libon für Android ein

Paris (ots/PRNewswire) - Bezeichnung: Libon (jetzt auch auf Google Play und im App Store erhältlich)

Kurzvorstellung: Libon - die innovativste und nützlichste All-in-One Kommunikations-App, mit deren Hilfe die Art und Weise der Kommunikation mit den wichtigsten Menschen in Ihrem Leben ein für alle Mal verändert wird, ist jetzt für Android sowie als Upgrade zu vorhandenen iOS-Apps erhältlich

Hauptfunktionen: 3 Funktionen in einer App -> Kostenlose Anrufe, Text mitteilungen und intelligente, individuell anpassbare Visualisierung für Voicemails in allen Netzen

Orange gab heute die Markteinführung von Libonbekannt, der All-in-One Kommunikations-App für Android. Libon kann kostenlos von Google Play herunter geladen werden. Die App bietet Android-Nutzern kostenlose Anrufe, intelligentes Messaging und eine individuell anpassbare Visualisierung Ihrer Voicemails auf Android und iOS. Libon steht weltweit mit Ausnahme der USA zur Verfügung, wo die Markteinführung erst im kommenden Monat stattfinden wird. Gleichzeitig gab Libon auch die Einführung der Version 2.2 der iOS Libon-App bekannt.

Nach der erfolgreichen Markteinführung auf iOS im November 2012 steht Libon jetzt auch auf Android zur Verfügung. Die Android-Einführung bedeutet, dass die Nutzer jetzt auch plattformübergreifend Verbindungen zwischen iOS und Android sowie zu Freunden und Familienmitgliedern in allen Netzen in mehr als 100 Ländern herstellen können.

"Die Markteinführung von Libon auf Android war ein absolutes Muss. Im Kampf um die Betriebssysteme für Smartphones hat Android eine stärkere Verbreitung als iOS erreicht. Wir freuen uns, den tausenden Nutzern etwas anbieten zu könne, wonach sie schon lange gefragt haben", meint Giles Corbett, Head von Libon.

Bei Einführung stehen den Android-Nutzern von Libon folgende Leistungen zur Verfügung:

Kostenlose Anrufe

Libon-Nutzer erhalten vollkommen kostenlose Voice-Anrufe in HD-Qualität untereinander - unabhängig davon, wo sie sich gerade aufhalten - im selben Land oder auf der anderen Seite der Weltkugel. Für die Gesprächspartner reicht es vollkommen aus, Libon kostenlos aus dem App Store oder über Google Play herunter zu laden, um untereinander kostenlose, kristallklare Gespräche über 3G oder WiFi führen zu können.

Kostenlose Mitteilungen

Die Instant-Messaging-Funktion von Libon ist so einfach wie SMS.

Ganze IM-Konversationen, nicht nur Anrufe

Libon sammelt alle IM-Konversationen zu einem bestimmten Kontakt am selben Ort. SMS, Instant-Messages, Anrufe und Voicemails können sichtbar gemacht werden, damit der Nutzer bei einem Anruf stets die Zusammenhänge sieht.

Die beste personalisierbare Voicemail, die es gibt - verschafft Ihren Anrufern ein ganz besonderes Willkommensgefühl

Bei Gesprächen mit Ihrem Partner verwenden Sie eine ganz andere Sprech- oder Schreibweise als mit Ihrer Familie, Ihren Kollegen oder Ihren Kunden - deshalb macht Libon es jetzt für Sie möglich, Ihre Kontakte in Gruppen zu gliedern, und jeder Gruppe eine eigene Begrüssungsmitteilung zuzuordnen. Verfügbar für Anrufe unter Libon-Nutzern.

Wenn ein Nutzer nach einer überzeugenden visuellen Darstellungsweise für Voicemails auf Android sucht, ist Libon genau die richtige Lösung. Sie sehen alle erhaltenen Nachrichten auf einen Blick und können sie in jeder beliebigen Reihenfolge abhören.

Und falls der Zeitpunkt zum Abhören der Voicemails einmal gerade ungünstig ist, müssen Sie sich die Nachrichten nicht anhören, denn Libon kann jetzt die hinterlassenen Sprachnachrichten von Anrufen unter Libon-Nutzern direct in Textmitteilungen umwandeln*.

* Verfügbar auf Englisch, Französisch und Spanisch

Keine Informationen mehr verlieren

Kontakte, Konversationen, Mitteilungen - dies wird alles in der Cloud synchronisiert und sicher gespeichert.

Libon für Android läuft auf Android in den Versionen 2.2 und höher, und benötigt mindestens das HVGA-Bildschirmformat.

Wichtiges Update für die iPhone Libon-App

Neben der Produkteinführung von Libon für Android gab Libon auch die Einführung einer neuen Produktversion für iOS bekannt - der Version 2.2.

Ab jetzt an können alle Nutzer innerhalb weniger Sekunden Bilder und Audio-Mitteilungen an ihre Libon-Freunde versenden.

Gerade etwas Interessantes gesehen? Einfach Libon öffnen, vom Instant-Messaging-Bildschirm aus einen Schnappschuss machen und schon wird das Foto auf dem Bildschirm Ihrer Freunde sichtbar.

Ein schönes Foto vom letzten Urlaub gefunden? Von der Fotogalerie aus können Libon-Nutzer die Urlaubsfotos jetzt ganz einfach ihren Libon-Freunden zuschicken

"Push-to-Talk" Funktion. Nur auf die Taste drücken, dann sprechen und anschliessend die Taste loslassen - das ist schon alles - schon haben Sie Ihren Freunden eine Audiomitteilung geschickt! Einfacher geht es nicht.

Libon für iOS und Android gibt es auf Englisch, Französisch, Spanisch, Rumänisch, Slowakisch und Polnisch.

Ein kurzes Video zu Libon im Einsatz finden Sie hier

Webseite: http://www.libon.com

Facebook: http://www.facebook.com/libon.fan

Twitter: https://twitter.com/Libon

Bilder: http://www.flickr.com/photos/libon

Über Orange

France Telecom-Orange ist mit einem Umsatz von 45,3 Mrd. Euro (2011) einer der führenden Telekommunikationsnetzbetreiber der Welt. Das Unternehmen hatte per 30. September 2012 weltweit 170.000 Beschäftigte, von denen 105.000 Mitarbeiter in Frankreich arbeiteten. Die Group ist in 33 Ländern aktiv und hatte zum 30. September 2012 insgesamt eine Kundenbasis von 227 Millionen Kunden. Dazu gehören 169 Millionen Mobilfunkkunden und 15 Millionen Breitband-Internet-Kunden (mit ADSL- oder Glasfaseranschluss) in aller Welt. Orange ist einer der europäischen Hauptnetzbetreiber für Mobilfunk- und Breitband-Internet-Dienste. Unter dem Markennamen Orange Business Services gehört das Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern von Telekommunikationsdienstleistungen für multinationale Unternehmen. Mit einer Reihe konkreter Aktionspläne spricht das Unternehmensprojekt "conquests 2015" von Orange gleichzeitig Beschäftigte, Kunden und Anteilseigner sowie die gesellschaftliche Umgebung an, in der das Unternehmen tätig ist. Diese Anstrengungen werden durch eine neue Vision des Personalwesens für die Beschäftigten ausgedrückt; durch die Einrichtung einer Netzinfrastruktur, auf deren Basis die Group ihr zukünftiges Wachstum aufbauen kann; durch den Anspruch der Group, insbesondere durch die verbesserte Servicequalität eine überragende Kundenzufriedenheit zu erzielen; und durch die Beschleunigung der internationalen Entwicklung. France Telecom ist an der NYSE Euronext Paris (Abteilung A) und an der New Yorker Börse notiert. Weitere Informationen (im Internet und auf Ihrem Mobiltelefon bzw. Mobilgerät): http://www.orange.com, http://www.orange-business.com, http://www.orange-innovation.tv. Ausserdem können Sie uns auf Twitter folgen: @presseorange.

Orange und alle anderen Produkt- oder Dienstleistungsbezeichnungen von Orange in dieser Pressemitteilung sind Warenzeichen von Orange Brand Services Limited, Orange France oder France Telecom.

