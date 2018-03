BI der Fotofragen vergibt Profifoto-Award

"Traumseher" erging zum 3. Mal an Foto-Spezialisten

Wien (OTS/PWK242) - Im Rahmen der 11. Gmundner Fototage, die vom 12.04. bis 14.04.2013 abgehalten wurden, fand zum 3. Mal die Prämierung des Profifoto Awards "Traumseher" statt. Der Award wird in 3 Kategorien vergeben und ist mit je Euro 1.000,- dotiert. Die Siegerehrung erfolgte im Stadttheater Gmunden und der Moderator Markus Linder führte die zahlreich erschienen Gäste zum eigentlichen Höhepunkt, der Überreichung der eigens für diesen Award angefertigten Trophäe. Aus 42 Teilnehmern wurden in den Kategorien Presse(Sport)-Reportage, Werbung und Portrait von einer Fachjury die jeweiligen Sieger gekürt.

Gewonnen haben und somit Traumseher 2013 sind: Dr. Herbert Kratky in der Kategorie Presse(Sport)-Reportage, Susanne Reisenberger-Wolf in der Kategorie Werbung und Peter Dolgova in der Kategorie Portrait, die von Bundesinnungsmeister KommR Ernst Strauss Pokale, Urkunden und Geldpreise in Empfang nehmen konnten. Die jeweils Zweitplatzierten durften sich über Sachpreise im Wert von Euro 500,-, gesponsert von Vizebürgermeister Gottfried Schrabacher (Gmunden) und den Firmen Foto Fayer (KommR Andreas Barylli - Wien) und Technicomp Handelsgesellschaft mbH (Familie Klockhaus - Perchtoldsdorf) freuen.

Bundesinnungsmeister KommR Ernst Strauss zeigte sich glücklich über die eingereichten, hervorragenden Arbeiten und betonte, wie wichtig ein hohes Niveau im Gewerbe der Berufsfotografen ist. Er gratulierte den Teilnehmern und freut sich auf die nächsten Profifoto Awards 2015.(us)

Rückfragen & Kontakt:

Bundesinnung Berufsfotografen

Mag. Jakob Michael Wild

Telefon: +43 (0)5 90 900 3262

E-Mail: jakob.wild @ wko.at

Internet: http://portal.wko.at/wk/startseite_dst.wk?dstid=180&dstname=Berufsfotografen