Verleihung des IV-Teacher's Award 2012/2013, 23. April 2013, 17.00 Uhr, Haus der Industrie

Mit BM Dr. Claudia Schmied, Dr. Jörg Dräger (Vorstandsmitglied Bertelsmannstiftung für den Bereich Bildung), MMag. Klaus Tasch (Direktor BRG/BG/NMS Klusemannstraße Graz)

Wien (OTS/PdI) - Sehr geehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege!

Pädagoginnen und Pädagogen aller Bildungseinrichtungen spielen eine wesentliche Rolle in der Entwicklung unserer Kinder. Mit dem IV-TEACHER'S AWARD 2012/2013 sollen daher auch in diesem Jahr wieder jene Pädagoginnen und Pädagogen vor den Vorhang gebeten werden, die herausragende pädagogische und fachliche Leistungen vollbringen und öffentlich sowie bundesweit als Vorbilder in der Bildungsentwicklung fungieren.

Wie in den vergangenen Jahren wird der AWARD in den Kategorien Grundstufe, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II verliehen. Zusätzlich wird wieder ein Sonderpreis im Bereich "Kreativität, Innovation und Technologie" (KIT) vergeben. Neu ist heuer die Verleihung eines Sonderpreises für Elementarpädagogik. Damit sollen erstmals auch Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen für ihre Leistungen ausgezeichnet werden.

Wir dürfen Sie herzlich zur

Preisverleihung IV-TEACHER'S AWARD 2012/2013,

am 23. April 2013, 17.00 Uhr,

im Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien

einladen.

Mit Bundesministerin Dr. Claudia Schmied, Dr. Jörg Dräger (Vorstandsmitglied Bertelsmannstiftung für den Bereich Bildung), MMag. Klaus Tasch (Direktor BRG/BG/NMS Klusemannstraße Graz).

Mit den besten Grüßen

Anna Helmy

IV-Pressesprecherin

Verleihung des IV-Teacher's Award 2012/2013



Datum: 23.4.2013, um 17:00 Uhr



Ort:

Haus der Industrie Großer Festsaal

Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien



Url: http://www.iv-net.at/e299



Rückfragen & Kontakt:

IV-Newsroom

Tel.: +43 (1) 711 35-2306

info @ iv-newsroom.at

www.iv-net.at/medien