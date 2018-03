Die SPÖ gratuliert Vizekanzler a.D. Hannes Androsch zum 75er

"Hat SPÖ in vielfältiger Weise geprägt"

Wien (OTS/SK) - Die Bundesgeschäftsführung der SPÖ gratuliert dem ehemaligen Vizekanzler und Finanzminister Hannes Androsch am Donnerstag zu dessen 75. Geburtstag. "Hannes Androsch hat die SPÖ in vielfältiger Weise geprägt, auch nach seinem Ausscheiden aus der Politik. Wir wünschen ihm alles Gute und hoffen, dass er der Sozialdemokratie auch in Zukunft unterstützend zur Seite steht", erklärten SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Laura Rudas und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Hannes Androsch habe in seinen Funktionen als Vizekanzler und Finanzminister zur positiven Entwicklung Österreichs beigetragen. Auch seine bildungspolitischen Impulse - etwa rund um das Bildungsvolksbegehren - sowie seinen Einsatz für die Heeres-Volksbefragung hob die Bundesgeschäftsführung hervor. (Schluss) che/mo

