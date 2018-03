Goetz Elbertzhagen und seine Freundin bitten um Respektierung ihrer Privatsphäre

Köln (ots) - Ich zeige an, dass ich Herrn Goetz Elbertzhagen und seine Freundin anwaltlich berate und vertrete. Meine Mandanten verwahren sich gegen jede identifizierbarmachende Berichterstattung in Wort und/oder Bild, insbesondere gegen jede Berichterstattung, die ihre Beziehung thematisiert. Insbesondere meine Mandantin ist bislang niemals medial in Erscheinung getreten. Sie will auch zukünftig nicht in der Öffentlichkeit stehen und daher weder gezeigt noch im Rahmen einer Wortberichterstattung erkennbar gemacht werden.

Rückfragen & Kontakt:

RA Prof. Dr. Ralf Höcker, LL.M.

0221/ 933 19 10

hoecker @ hoecker.eu