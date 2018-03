LABEL 5 Scotch Whisky stellt originelle Online-Serie vor

New York (ots/PRNewswire) - Am 18. April startet eine fantastische Kampagne der führenden Scotch-Whisky-Marke LABEL 5. Die WorldmiXperience, in der 5 Fans der Marke LABEL 5 an einer einzigartigen, in New York stattfindenden Aktion teilnehmen, kann auf Facebook verfolgt werden.

Die 5 glücklichen Teilnehmer (2 Australier, 1 Libanese und 2 Belgier) sind die Gewinner des #CATCHTHE5-Wettbewerbs - einem Instagram-Wettbewerb, bei dem dazu aufgerufen wurde, die Zahl 5 zu fotografieren. Die Teilnehmer werden 5 Tage in New York verbringen und 5 unvergessliche Erlebnisse haben. Ihre Aufgabe besteht darin, den Esprit von LABEL 5 zu verbreiten. Um dies zu erreichen, müssen 5 Aufgaben bewältigt werden.

Alle Aufgaben basieren auf dem Motto der Marke - gesellig, aufgeschlossen, modern - und bauen auf der legendären Zahl der Marke auf. Die 5 Aufgaben lauten: Erhalte so viele "High-Fives" am Times Square wie möglich; organisiere mithilfe von tanzenden Strassenkünstlern einen Flashmob in der Form der Zahl 5; lerne, wie man den markenbekannten Cocktail "5 Senses" innerhalb von 25 Sekunden mixt; hinterlasse ein Graffiti in der Form der Zahl 5 im Graffiti-Mekka 5Pointz; spaziere die 5th Avenue in einem modernen, interaktiven T-Shirt entlang.

Die WorldmiXperience ist eine grossartige Gelegenheit für LABEL 5, den ursprünglichen Inhalt der Marke zu bekräftigen und den Esprit des World Mix zu feiern. Unsere Fans können die WorldmiXperience über Facebook verfolgen und den Esprit von LABEL 5 entdecken sowie bei Spielen mit unterschiedlichen Aufgaben tolle Preise gewinnen.

Die Facebook-Seite von LABEL 5 wird während der Online-Serie regelmässig mit Fotos, Interviews und Videos von den verschiedenen Aktionen aktualisiert.

Auf unserer Facebook-Seite http://www.facebook.com/label5 erfahren Sie mehr über die WorldmiXperience. Viel Spass bei der WorldmiXperience. Geniessen Sie LABEL 5 verantwortungsbewusst.

ÜBER LABEL 5

LABEL 5 wurde in Schottland gegründet, ist weltweit für seine hohe Qualität bekannt und wird wegen seiner weichen, authentischen Aromen geschätzt. LABEL 5 belegt den 9. Platz auf dem globalen Scotch-Wisky-Markt und wird in über 100 Ländern verkauft.

ÜBER #CATCHTHE5

Letztes Jahr im September rief LABEL 5 eine interaktive Kampagne ins Leben, die auf der legendären Zahl 5 aufbaut. Fans von LABEL 5 wurden gebeten, via Instagram repräsentative Fotos der Zahl 5 zu machen. Die Kampagne wurde in vielen Ländern weltweit durchgeführt und es wurden mehrere Hundert Fotos eingeschickt. Die 5 Gewinner haben einen fantastischen Preis gewonnen: Sie reisen mit einer einzigartigen Aufgabe nach NEW YORK: Verbreitet den Esprit von LABEL 5.

