RK-Terminvorschau vom 22. April bis 7. Mai 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 22. April bis 7. Mai 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 22. APRIL: 10.00 Uhr, Auftakt der großen Mitmach-Frühjahrsputzaktion "Do samma daham! Do ramma zamm!" mit u.a. StRin Sima (Märzpark vor der Stadthalle) 13.00 Uhr, Eröffnung Sicherheitsgespräch "Netzwerk gegen Gewalt" durch StRin Frauenberger (Rathaus, Volkshalle) DIENSTAG, 23. APRIL: 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr, "fairERleben" - Genussmarkt (Rathaus, Arkadenhof + Volkshalle, 24. April 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr) 11.00 Uhr, Überreichung des Dekretes "Obermedizinalrat/rätin" an Medizinalrätin Dr.in Gabriele Grabner, Medizinalrat Dr. Fritz Heckl, Medizinalrat Dr. Thomas Loebenstein, Medizinalrat Dr. Heinrich Samueli sowie des Dekretes "Medizinalrat/rätin" an Prof. Dr. Peter Wilhelm Krieger, Dr.in Gabriele Müller-Rosam, Dr. Paul Prem und Dr.in Christine Ziegler durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Wappensaal) 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 15.30 Uhr, Eintragung ins Goldene Buch der Stadt Wien anl. des Besuches Seiner Exzellenz des Staatspräsidenten der Tschechischen Republik Milos Zeman mit Bgm. Häupl (Rathaus, Roter Salon) 19.30 Uhr, Verleihung des Mingo Award 2013 mit Vbgmin Brauner (EMS Lounge, 3., Dietrichgasse 25) MITTWOCH, 24. APRIL: 09.00 Uhr, Wiener Sondergemeinderat auf Verlangen des Klubs der Wiener Freiheitlichen zum Thema "Rückführung privatisierter Unternehmen, Betriebe und Fonds unter die Kontrolle der Stadt Wien!" 10.00 Uhr, Pressegespräch Wien Museum Karlsplatz zur Ausstellung "Wiener Typen - Klischees und Wirklichkeit" mit u.a. Wolfgang Kos, Direktor des Wien Museum/18.30 Uhr Ausstellungseröffnung (4., Wien Museum, Karlsplatz) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Favoriten (Amtshaus, 10., Keplerplatz 5, 1. Stock, Zimmer 111) 18.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Innovation 2.0: Patente oder freies Wissen?" (Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1., Sonnenfelsgasse 19, Theatersaal) DONNERSTAG, 25. APRIL: 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Ottakring (Amtshaus, 16., Richard-Wagner-Platz 19, 1. Stock) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "50 Jahre Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes - Die Bedeutung der Nationalsozialismusforschung", Festvortrag: Hans Mommsen (Rathaus, Festsaal) FREITAG, 26. APRIL: 09.00 Uhr, Wiener Gemeinderat 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Infonachmittag und Führungen auf der Baustelle in aspern Seestadt (aspern IQ, 22., Seestadtstraße 27) MONTAG, 29. APRIL: 10.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Präsident Wilhelm Brandstätter sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Kommerzialrat Mag. Dr. Kurt Tiroch und Kommerzialrat Otto Szelpal durch die Dritte Präsidenten des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Wappensaal) DIENSTAG, 30. APRIL: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 14.00 Uhr, Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an den Präsidenten der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien a.D. Mag. Herbert Tumpel durch Bgm. Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 14.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Meidling (Amtshaus, 12., Schönbrunner Straße 259, Erdgeschoß) DONNERSTAG, 2. MAI: 14.00 Uhr, Überreichung des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Domdekan Bischofsvikar des Vikariates Wien i.R. KR Prälat Mag. Karl Rühringer durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Wappensaal) MONTAG, 6. MAI: 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Die Antikriegssatire von Karl Kraus: Zitat, Bild, Dialog, Melodie und Verfilmung", Vortrag: Edward Timms (ORF - Funkhaus, 4., Argentinierstraße 30a, Großer Sendesaal) DIENSTAG, 7. MAI: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Verhandlungen über Erinnerungsorte - Geschichtspolitik oder Demokratiewerkstatt" (Rathaus, Wappensaal) 19.00 Uhr, Buchpräsentation "Werke des Wiener Dichters Alfred Grünewald (1884-1942)" (Musiksammlung der Wienbibliothek, Adolf-Loos-Räume, 1., Bartensteingasse 9, 1. Stock)

