Heute London, morgen Paris: Mit Hotelgutscheinen die Metropolen Europas entdecken

Köln (ots) - Hotels aus dem Premiumsegment in 26 Ländern buchen -Exklusive Übernachtungs-Pakete zu attraktiven Konditionen

Der Eiffelturm in Paris, das Kolosseum in Rom, der Wiener Prater oder der Londoner Hyde Park - in Europas Metropolen gibt es jede Menge zu entdecken. Höchste Zeit also für einen spontanen Städtetrip. Wer dabei neben den kulturellen Highlights und kulinarischen Versuchungen auch den exklusiven Komfort einer Vier- oder Fünf-Sterne-Unterkunft genießen will, der reist mit Hotelgutscheinen jetzt besonders günstig und flexibel. Wie? Ganz einfach: Übernachtungsgutschein für das Wunsch-Hotel im Internet oder per Telefon bestellen und zu einem frei wählbaren Termin direkt bei dem Hotel einlösen.

So bietet beispielsweise die ANIMOD GmbH Gutscheine für zahlreiche attraktive Hotel-Arrangements bei 800 ausgewählten Partnerhotels aus dem Premiumsegment in 26 Ländern an - zu erstklassigen Konditionen:

Im Vergleich zur regulären Rezeptionsbuchung kann man hier bis zu 50 Prozent des Übernachtungspreises sparen. Viele Angebote beinhalten außerdem besondere Zusatzleistungen wie etwa Begrüßungsgetränke oder entspannende Wellness-Anwendungen.

Reiseplanung ohne Risiko: Gutscheine sind bis zu drei Jahre gültig

Und falls mal etwas dazwischen kommt: Die Hotelgutscheine des renommierten Hotelspezialisten sind frei übertragbar und können in der Regel über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren eingelöst werden. Auch das verbindliche Reisedatum wird nicht beim Kauf des Gutscheins, sondern erst in direkter Absprache mit dem ausgewählten Hotel festgelegt. Das ist maximale Flexibilität bei der Urlaubsplanung.

Durch die deutliche Preisersparnis von bis zu 50 Prozent bleibt außerdem noch genug Geld in der Reisekasse, um sich eine ausgiebige Sightseeingtour oder ein romantisches Abendessen in einem guten Restaurant zu gönnen.

Weitere Informationen im Internet unter www.animod.de

