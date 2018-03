Bundessportförderungsgesetz: BZÖ-Westenthaler: SPÖ und ÖVP verhindern öffentliches Expertenhearing

Wien (OTS) - Der Vorsitzende des Sportausschusses im Nationalrat und BZÖ-Sportsprecher Abg. Peter Westenthaler hat heute im Sportausschuss den formalen Antrag gestellt, dass Expertenhearing zum Bundessportförderungsgesetz öffentlich zu machen, was nach der NR-Geschäftsordnung auch möglich wäre. SPÖ und ÖVP haben aber unverständlicherweise dagegen gestimmt. Nun wird ein geheimes Expertenhearing unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten. Es stelle sich nun die berechtigte Frage: "Was haben Rot und Schwarz eigentlich zu verbergen?", so Westenthaler.

