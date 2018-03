EURO PLAZA - Das innovative Technologieunternehmen 3M zieht ins EURO PLAZA

Mit der Mietvertrags-Unterzeichnung eines der besten Konzerne der Welt - 3M - wird die prominente Mieterliste des EURO PLAZA ergänzt.

Wien (OTS) - Anfang 2014 wird 3M Österreich in das neue Büro mit rund 2.600 Quadratmetern und einem eigenen Gartenbereich in das EURO PLAZA 5 einziehen. 3M Österreich zieht bewusst von Niederösterreich an einen Wiener Standort mit bestem Image.

"Wir hatten ursprünglich 56 mögliche Projekte identifiziert, auf Basis objektiver Kriterien eine Shortlist von 8 Objekten priorisiert und diese im Detail evaluiert. Schlussendlich sind wir wieder beim EURO PLAZA, einem der ursprünglichen Favoriten, gelandet. Der hohe Standard, die gute Infrastruktur und die ausgezeichnete öffentliche Erreichbarkeit, speziell für unsere Mitarbeiter aus dem Süden Wiens, waren die entscheidenden Faktoren.", so Felix Thun-Hohenstein, Managing Director 3M Österreich und Schweiz.

"Qualität zählt"

Das EURO PLAZA wird im Auftrag der Kapsch Immobilien GmbH von STRAUSS & PARTNER geplant, errichtet und vermietet. Der Vertragsabschluss mit dem internationalen Konzern bestätigt den Weg, den die Eigentümer und der Projektentwickler mit dem EURO PLAZA seit 2001 beschreiten. "Die Firmenadresse ist ein wichtiges Statement nach außen. Wir freuen uns, dass wir mit unserer Philosophie internationale Top-Unternehmen, wie 3M Österreich, für uns gewinnen können. Qualität, Nachhaltigkeit und Top-Firmenumfeld werden ein immer wichtigeres Entscheidungskriterium.", zeigt sich Mag. Elisabeth Kapsch, Geschäftsführerin der Kapsch Immobilien GmbH, überzeugt.

