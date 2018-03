Die ShareWood Group erweitert ihr Produktsortiment

Zürich (ots) - Mit der Pflanzung einer ersten Eukalyptusplantage

in Brasilien baut die ShareWood Group ihr Angebot aus. Eukalyptus ergänzt die bisherigen Produkte Teak und Balsa auf ideale Weise.

Eukalyptus ist eine ideale Ergänzung zu den bestehenden Produkten Teak und Balsa und passt perfekt zur Strategie der ShareWood Group. Die ersten Eukalyptusplantagen wurden im März 2013 gepflanzt. Die ersten Bäume sind bereits verkauft.

Für Eukalyptus sprechen seine besonderen Eigenschaften: sein schnelles Wachstum, seine hohe Anpassungsfähigkeit an klimatische Veränderungen und seine hohe Widerstandsfähigkeit. Zudem kann das Holz dank seiner Vielfalt vollständig genutzt werden. Bei der ersten Ausdünnung im vierten Jahr kann das geerntete Holz als reines Energieholz verkauft werden. Im siebten Jahr wird ein Teil als Schnittholz und der Rest als Energieholz verwendet. Beim Endschlag schliesslich werden ein Teil zu Furnier und der andere Teil zu Schnittholz verarbeitet. Dies ist einerseits ökologisch und steigert anderseits den Gewinn aus jedem Baum. Ein weiterer Vorteil ist der geringe Pflegeaufwand während des Wachstums - so lassen sich Kosten sparen, was sich wiederum positiv auf den Gewinn auswirkt.

Brasilien als idealer Standort

Die Erweiterung des Produktsortiments mit Eukalyptus bietet sich aus weiteren Gründen an. Seit vielen Jahren grossflächig und mit grösstem Erfolg angebaut, ist in Brasilien die Produktivität höher als in anderen Ländern, denn die idealen Boden- und Wetterbedingungen sind ein Garant für sicheres Wachstum, beste Holzqualität und hohes Holzvolumen. Zudem bieten sich in Brasilien mit seinem grossen Binnenmarkt und einer steigenden Nachfrage nach Holz ideale Bedingungen für den Verkauf.

Erfolg mit Bauminvestments

Die ShareWood Group bewirtschaftet in Brasiliens Bundesstaat Mato Grosso seit sechs Jahren erfolgreich auf über 4'600 Hektar Fläche nachhaltig Plantagen mit Teak- und Balsa- und neu auch Eukalyptusbäumen. Die Bäume werden als Sachwert angeboten und vorwiegend von natürlichen und juristischen Personen gekauft. Die ShareWood Group konnte dank des eigenen Sägewerks auch ihre Position im Holzhandel stärken. Das selbst produzierte Kantholz findet sehr gute Abnahme in Indien. Neue Käufer in weiteren Ländern sollen in den nächsten Jahren dazugewonnen werden.

ShareWood ist ein Schweizer Unternehmen, gegründet von Schweizer Investoren aus den Bereichen nachhaltige Forstwirtschaft, Holzwirtschaft und Holzhandel. ShareWood produziert tropisches Edelholz - vorwiegend Teak - auf Plantagen, um ihren Teil zur Erhaltung der Primär- und Regenwälder beizutragen. Gleichzeitig sichert ShareWood langfristig das Angebot an Edelhölzern. www.sharewood.com

