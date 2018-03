Das Wetter wird anders! / WetterOnline startet neuen Online-Auftritt

Wetter für jeden, immer und überall - das ist der Anspruch von WetterOnline. Und dass die Bonner Meteorologen nicht nur ihr Fach, sondern auch ihre Mitmenschen verstehen, das beweisen sie auf ihrer neuen Webseite. Hier findet nun wirklich jeder eine Antwort auf seine ganz spezielle Wetter-Frage: Was ziehe ich an? Kaufe ich Grillfleisch oder Tütensuppe fürs Wochenende? Wohin geht die lang ersehnte Fahrradtour? Wann soll unsere Hochzeit stattfinden? Und wie ändert sich das Klima in Deutschland?

"1996 war WetterOnline der erste Anbieter in Sachen Internet-Wetter. Alles was wir bisher gemacht haben, haben wir genau unter die Lupe genommen, und sehr viele neue Ideen und Entwicklungen in die Wetter-Seite gesteckt. Ich glaube, mit der neuen Version haben wir ein Angebot geschaffen, das keine Wünsche offen lässt", so Joachim Klaßen, Geschäftsführer von WetterOnline und promovierter Meteorologe.

Die persönliche Wetter-Seite

Und so überzeugt die neue Webseite durch einen verbesserten Aufbau, ein gelungenes Design und modernste Web-Technologie. Das Highlight:

Alles passt sich automatisch dem gesuchten Ort an. Diesen als Favorit markiert, wird WetterOnline zur ganz persönlichen Wetter-Seite. Was bleibt, ist das bekannt gute Angebot. Verständliche Übersichten und Prognosen liefern Planungssicherheit und Entscheidungshilfe für Urlauber, Sportler, Fachleute, Gesundheitsbewusste, Allergiker und jedermann.

Wetter immer und überall

Bleibt zu sagen: Überall wäre nicht überall, wenn es keine App geben würde. Besitzer von Android-Geräten, iPhone und iPad wissen mit den Apps von WetterOnline, ob sie Regenschirm oder Sonnenhut einpacken müssen. Und natürlich wird weiterhin auf Facebook und im Forum rund ums Wetter diskutiert. Dazu gibt es Fotostrecken, Videos, Kartenmaterial, einen Ticker, das persönliche Homepage-Wetter und Extra-Seiten für Skifahrer und Segler. Mehr Wetter geht nicht!

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Joachim Klaßen

Dipl.-Meteorologe

Geschäftsführer

WetterOnline GmbH

joachim.klassen @ wetteronline.de

+ 49 170 6366693



www.wetteronline.de