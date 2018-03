ISS weiter auf Erfolgskurs: ISS Facility Services Bilanz 2012: Marktführer setzt positive Geschäftsentwicklung fort

Wien (OTS) - ISS setzte den Erfolg von 2011 auch 2012 fort: Der weltweit tätige Gebäudemanagement-Profi konnte den Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr von EUR 10,5 Mrd. auf EUR 10,7 Mrd. verbessern. Das entspricht einer Gesamtumsatzsteigerung von 2,3% und bestätigt die Stabilität des Business Modells sowie den strategischen Kurs der Gruppe. In Österreich konnte das Unternehmen mit rund 7.500 Mitarbeitern seinen Umsatz von EUR 193 Mio. auf EUR 198,4 Mio. steigern und baut damit die Position als DER führende Facility Services Gesamtanbieter aus.

Weiterhin Konzentration auf das Kerngeschäft IFS

ISS zählt zu den führenden Anbietern von IFS (Integrierte Facility Services) und stellt DIE Alternative zum klassischen Facility Management dar. Servicepakete werden in hoher Eigenleistungstiefe umgesetzt - den Zusatznutzen spürt der Kunde durch niedrigere Kosten und/oder mehr Leistung zum selben Preis. "IFS ist die Antwort auf den klassischen Facility Management-Markt in Österreich", erklärt Erich Steinreiber, Geschäftsführer ISS Österreich, denn "IFS bietet die Chance, Betriebsmittel zu optimieren - also Prozesse zu verschlanken - und gleichzeitig die Qualität und das Betreuungsniveau zu steigern. Koordiniert werden alle Dienstleistungen durch eine konstante ISS Schnittstelle, den IFS-Manager."

2012 konnten namhafte Kunden gewonnen werden. Der größte Vertrag ist der mit Novartis, einem internationalen Anbieter von innovativen Lösungskonzepten im Gesundheitsbereich. Seit Jänner 2013 erbringt ISS die Facility Services an 21 Produktionsstandorten und in anderen Gebäuden in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich und in Slowenien.

The Power of the Human Touch

Was ISS dabei so einzigartig und erfolgreich macht, ist ganz einfach erklärt: die Mitarbeiter. All jene Menschen in all den Ländern, in denen ISS aktiv ist. ISS ist voll von erstaunlichen Geschichten über geniale, einfühlsame und hart arbeitende Menschen, um einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen. Und zwar jeden Tag, überall auf der Welt. Durch technische Lösungen, aber am Ende durch Kompetenz, Konsequenz und Sorgfalt. Bei der "Power of the Human Touch" geht es um die ISS-Mitarbeiter, die sich um die Bedürfnisse der Kunden kümmern, damit sich diese um deren Kerngeschäft kümmern können.

Organisationsänderung mit Fokus auf stärkere Kundenorientierung

Mit Anfang 2013 ist bei ISS Österreich eine Organisationsänderung in Kraft getreten - mit dem Ziel, unter anderem auf ein geändertes Marktumfeld, veränderte Kundenerwartungen und den hohen Kostendruck zu reagieren. "ISS Österreich hat sich über die vergangenen Jahre als klarer Marktführer für Integrierte Facility Services etabliert. Durch die neue Organisationsstruktur ist nun jede Region für alle Services verantwortlich - Schnittstellen zwischen Services und damit das Auftraggeber-/Auftragnehmerdenken fallen weg, es entsteht ein sehr lösungsorientierter, gemeinsamer Ansatz gepaart mit hohem gegenseitigen Respekt", so Steinreiber, "unsere Vision ist es, die weltweit beste Service-Organisation zu werden. Jeder einzelne Mitarbeiter trägt durch sein Handeln täglich dazu bei."

Strategische Entscheidungen im Bereich Schädlingsbekämpfung und Kältetechnik

Vor dem Hintergrund der neuen strategischen Ausrichtung hat ISS seine Servicekompetenz im Bereich der Klima- und Kältetechnik Anfang April 2013 gestärkt und ist eine strategische Partnerschaft mit der Firma NICE Klima- und Kältetechnik GmbH mit Sitz in Wien eingegangen. Für Mitarbeiter, aber auch für bestehenden Kunden wird es in der Betreuung der laufenden Verträge keine Veränderung geben, Neukunden werden künftig durch NICE abgewickelt.

Eine weitere Veränderung gab es im Bereich der Schädlingsbekämpfung. Mit Mitte März 2013 wurde der Verkauf eines Teils der internat. Schädlingsbekämpfungstätigkeiten als Konsequenz aus der Strategie von ISS, im Rahmen derer ISS die Geschäftsprozesse verstärkt stromlinienförmig gestalten will, bekannt gegeben. Anticimex erwarb 100% der Schädlingsbekämpfungsaktivitäten von ISS in Australien, Österreich, Belgien, Dänemark, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Spanien und der Schweiz. "Aus dem Zusammenschluss von Anticimex und ISS Schädlingsbekämpfung entsteht ein internationales Schädlingsbekämpfungsunternehmen. Wir freuen uns darauf, auf unsere starken Marktpositionen aufzubauen sowie unser führendes Know-How, unsere qualitativ hochwertigen Dienstleistungen, Methoden und Werte wirksam einzusetzen", so Erich Steinreiber.

