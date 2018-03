Ausstellungseröffnung im Ringturm: Theophil Hansen - Klassische Eleganz im Alltag

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 17. April wurde die neue Ausstellung der Reihe "Architektur im Ringturm" von Dr. Günter Geyer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, in Anwesenheit des Botschafters des Königreichs Dänemark S.E. Torben Brylle und Boris Podrecca, Architekt eröffnet. In der Ausstellung wird auch das bei uns weniger bekannte Schaffen Hansens in Zentral-und Osteuropa - beispielsweise in der heutigen Ukraine oder in der Tschechischen Republik - näher beleuchtet. Bis zum 14. Juni 2013 ist die Ausstellung bei freiem Eintritt zu sehen.

