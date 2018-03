Einführung von "Partners to Leaders"

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - "Die Headhunter-Branche ist reif dafür, komplett in ihre Bestandteile zerlegt und neu erfunden zu werden", so Metin Mitchell, Vorsitzender der neu gegründeten Vereinigung "Partners to Leaders" (P2L). "Kunden leiden darunter, dass es einerseits entweder überhebliche internationale Headhunting-Firmen für Führungskräfte gibt oder andererseits die skrupellosen und nicht regulierten 'Tante-Emma-Läden' unter den Talentsuchern."

Mitchell ist selbst ein alter Hase bei der Suche nach Führungskräften. Er erklärt, dass die Gründung der Vereinigung Partners to Leaders der erste Schritt dazu ist, ein Modell zu etablieren, bei dem der Kunde stärker im Mittelpunkt steht, und die Branche wieder verstärkt zu ihrer eigentlichen Aufgabe zurückzuführen: Unternehmen in ihren Bemühungen zu unterstützen, die geeignetsten Manager zu finden.

Die Vereinigung Partners to Leaders besteht aus einigen der besten Headhunter aus Europa, Lateinamerika und Asien und hat sich einem vorbildlichen Kundendienst und einer Unternehmensethik auf höchstem Niveau verschrieben.

Weitere Informationen über Partners to Leaders finden Sie auf unseren Websites http://www.partnerstoleaders.com und http://www.partnerstoleaders.lu oder per E-Mail an den Vorsitzenden Metin Mitchell unter metin.mitchell @ metin-mitchell.com.

Bernhard Dedenbach, Tel. +352-24-61-89-89, +352-621-31-15-01, +41-79-626-76-56, E-Mail: bd @ partnerstoleaders.com

