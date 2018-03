Video des Jahres: Das mysteriöse Paket

Beitrag aus MM flash vom 18.4.2013

Wien (OTS) - Ein vor hundert Jahren versiegeltes und noch ungeöffnetes Paket sorgte 2012 in Norwegen für Spannung. Doch sehen Sie selbst.

Weitere Beiträge der aktuellen Sendung (www.mmflash.at/aktuelle-sendung/):

Heimische Verlage räumen in London ab

Erstmals hat der Weltzeitungsverband WAN-IFRA die European Digital Media Awards vergeben. Gleich drei von 24 Preisen gehen nach Österreich.

http://bit.ly/17H24kh

RMA: Noch mehr Konkurrenz für Tageszeitungen

Schon jetzt liegt die Reichweite der RMA-Titel deutlich vor der Krone. Klaus Schauer und Stefan Lassnig planen weitere Expansionsschritte.

http://bit.ly/Zy7reW

Finanzrahmen: Sparbudgets treffen auch Medien

Am Dienstag hat die Regierung den Finanzrahmen 2014-2017 präsentiert. Sparen ist sowohl beim ORF als auch bei der Presseförderung angesagt.

http://bit.ly/100v92x

Red Bull expandiert weiter

Die Verbreitung von Servus in Stadt & Land und Red Bulletin steigt in Deutschland weiter. In Österreich meldet der Konzern eine Verlagsübernahme.

http://bit.ly/11hWXlS

