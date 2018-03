Markteinführung neuer Assays für Magen-Darm Infektionen in Europa

(PRN) - - BD und Diagenode stellen neue Tests für enterische Viren und Bakterien auf dem BX MAX(TM) System vor

Baltimore Und Lüttich, Belgien (ots/PRNewswire) - BD Diagnostics, ein Segment des weltweit tätigen Medizintechnikunternehmens BD (Becton, Dickinson and Company) und Diagenode SA, ein internationales Biotech-Unternehmen mit Sitz in Belgien, gaben heute bekannt, dass ab sofort das CE-zertifizierte Diagenode "Enteric Viral Panel primers and probes kit" verfügbar ist. Das Kit wird zusammen mit dem BD MAX(TM) RNA Extraktions-Kit RNA-3 und den BD MAX (TM) PCR Cartridges verwendet. Darüber hinaus wurde das CE-zertifizierte BD MAX(TM) "Enteric Bacterial Panel" für das BD MAX(TM) System angekündigt.

Das "Enteric Viral Panel primers and probes kit" von Diagenode ist ein automatisierter in vitro Diagnostik (IVD) Test. für den qualitativen Nachweis von unterschiedlichen Noro- (Genogruppen I und II) und Rota-Viren in Stuhlproben. Das "Enteric Bacterial Panel" ist ein qualitativer IVD-Test, der DNA von Campylobacter spp. (jejuni und coli), Salmonella spp., Shigellose (Shigella spp./Enteroinvasive E. coli [EIEC]) sowie von Shiga-Toxinen Typ 1a und 2a in Stuhlproben erkennt.

"Das erweiterbare ständig wachsende Produktangebot, die Einsatzmöglichkeit als offenes System, die Vollautomatisierung und der standardisierte Arbeitsablauf des BD MAX Systems ermöglicht es Laboren, eine Reihe von molekularen Tests zu konsolidieren und zu standardisieren. So können Programme zusammengestellt werden, die den aktuellen und zukünftigen klinischen Bedarf erfüllen", erklärte Tom Polen, Präsident, BD Diagnostics - Diagnostic Systems. "BDs Angebot an enterischen Assays für das BD MAX System ermöglicht es gezielt nach Patienten- und klinischen Bedürfnissen zu testen um sowohl die klinischen als auch die wirtschaftlichen Ergebnisse zu verbessern.

Magen-Darm Infektionen sind weltweit für 1 Milliarde Fälle an Diarrhö und für mehr als 2 Millionen Todesfälle pro Jahr verantwortlich. Diese Infektionen können durch Viren, Bakterien oder Parasiten verursacht werden und oftmals dauert es zwei bis drei Tage diese im klinischen Labor mit konventionellen Methoden zu identifizieren. Am häufigsten sind Darmviren für diese Infektionen verantwortlich. Diese führen jährlich zu Millionen von Fällen an Magen-Darm-Entzündungen in der Europäischen Union. Im Jahr 2012 haben mehrere Länder der Europäischen Union im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um bis zu 83 Prozent bei der Anzahl der berichteten Fälle verzeichnet.

Eine frühe und schnelle Diagnose ist entscheidend, um die Übertragung dieser hochansteckenden Erkrankung zu verhindern.[1]

Diese neuen, für das BD MAX System verfügbaren, Produkte geben Labortechnikern ein vollautomatisches System an die Hand, welches den Extraktionsprozess standardisiert und benutzerfreundlicher gestaltet. Dadurch werden die Arbeitsabläufe im Labor verbessert. "Das Enteric Viral-Panel-Kit bietet als Teil eines vollständig validierten und CE-zertifizierten Produkts des BD MAX Systems die Möglichkeit, sowohl auf Noroviren als auch auf Rotaviren zu testen. Darüber hinaus werden damit die einzigartigen Open-System-Möglichkeiten und die IVD-Entwicklungsexpertise des Instruments genutzt, um ein Diagnostikangebot für Darmkrankheitssyndrome bereitzustellen", erklärte Didier Allaer, CEO von Diagenode.

Neben den Panels zur Darmviren- und Bakterien-Detektion, wird derzeit ein BD MAX(TM) enterisches Ovum- und Parasiten-Panel für den qualitativen Nachweis von parasitären Darmpathogenen wie Giardia lamblia, Cryptosporidium spp. (C. hominus und C. parvum) sowie Entamoeba histolytica direkt aus Stuhlproben bei Patienten mit Anzeichen und Symptomen für eine Gastroenteritis und/oder Kolitis entwickelt.

BD plant, das Angebot an molekulare Tests für das BD MAX System durch eigene Entwicklungen und die Zusammenarbeit mit Diagenode weiter auszubauen und über das Jahr 2013 weitere Assays in den Markt einzuführen.

Informationen zu BD

BD ist ein führendes, globales Unternehmen der Medizintechnik und entwickelt, produziert und vertreibt medizinische Geräte, Instrumentensysteme und Reagenzien. Das Unternehmen setzt sich für die Verbesserung der Gesundheit der Menschen in aller Welt ein. Insbesondere konzentriert sich BD auf Verbesserungen der Arzneimittelverabreichung, die bessere und schnellere Diagnostik von Infektions- und Krebserkrankungen sowie auf Fortschritte bei der Erforschung, Entdeckung und Herstellung neuer Medikamente und Impfstoffe. Mit seinen Fähigkeiten leistet BD einen entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung vieler der dringendsten Gesundheitsprobleme der Welt. BD wurde im Jahr 1897 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Franklin Lakes (New Jersey) und beschäftigt etwa 30.000 Mitarbeiter in über 50 Ländern in aller Welt. Das Unternehmen arbeitet mit medizinischen Einrichtungen, biowissenschaftlichen Forschungsinstituten, klinischen Labors, der Pharmaindustrie und der allgemeinen Öffentlichkeit zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter www.bd.com.

Informationen zu Diagenode

Diagenode (http://www.diagenodediagnostics.com)

ist ein führender Entwickler

und Vermarkter innovativer Life-Science-Tools und Systeme für Epigenetik und Molekulardiagnostik. Diagenode entwickelt neuartige Produkte für den Markt für Infektionskrankheiten, bietet aber auch eine Komplettlösung für epigenetische Forschung. Zu den Kunden von Diagenode gehören führende Epigenetik-Forscher, akademische Einrichtungen, die Molekulardiagnostik sowie Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen. Die Diagenode-Produkte bieten den Kunden beste Qualität und Leistung, und erlauben es den Wissenschaftlern, konsistente, kostengünstige und nachhaltige Ergebnisse zu produzieren.

