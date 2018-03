EANS-Adhoc: Rosenbauer International AG / Umsatz 2012 mit 645,1 Mio EUR (+ 19 %) auf Rekordniveau / Dividendenvorschlag 1,2 EUR (2011: 1,2 EUR) pro Aktie / Rosenbauer fertigt in Saudia-Arabien / Umsatz 2013 über 700 Mio EUR angestrebt

18.04.2013

KONZERNKENNZAHLEN 2012 2011 Vdg. in % Umsatzerlöse Mio EUR 645,1 541,6 19 % EBIT Mio EUR 38,6 41,6 -7 % EBT Mio EUR 38,8 40,3 -4 % Periodenergebnis Mio EUR 32,0 32,1 0 % Cashflow aus der operativen Tätigkeit Mio EUR -3,7 -12,8 - Bilanzsumme Mio EUR 431,4 357,1 21 % Eigenkapital in % der Bilanzsumme 39,9 % 40,6 % - Investitionen Mio EUR 14,7 11,5 28 % Gewinn je Aktie EUR 4,5 4,1 10 % Dividende je Aktie EUR 1,2 1) 1,2 0 % Mitarbeiterstand zum 31.12. 2.432 2.123 15 % Auftragseingang Mio EUR 533,2 826,8 -36 % Auftragsbestand zum 31.12. Mio EUR 580,5 682,3 -15 % 1) Vorschlag an die Hauptversammlung Trotz zum Teil erheblicher Markteinbrüche auf den entwickelten Feuerwehrmärkten konnte der Rosenbauer Konzern im Berichtsjahr das Wachstum der vergangenen Jahre

fortsetzen. Der Konzernumsatz stieg im Jahr 2012 auf 645,1 Mio EUR (2011: 541,6 Mio EUR) und erreichte damit den höchsten Wert in der Geschichte des Unternehmens. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt 19 %, obwohl die beiden Hauptmärkte, Westeuropa und die USA, nach wie vor unter den Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise zu leiden hatten. Die Umsatzsteigerung ist in erster Linie auf das internationale Exportgeschäft - allen voran verstärkte Lieferungen in den Nahen Osten - zurückzuführen.

Das EBIT betrug in der Berichtsperiode 38,6 Mio EUR (2011: 41,6 Mio EUR), was einer EBIT-Marge von 6,0 % (2011: 7,7 %) entspricht. Die reduzierte EBIT-Marge ist vor allem auf erhöhte Anlaufkosten des neuen US-Chassis Commander sowie auf den weiter verschärften Preiswettbewerb am Markt - insbesondere in Deutschland und den USA - zurückzuführen.

Dazu kommt der Aufwand von 3,1 Mio EUR für die Vertragsauflösung mit der brasilianischen Infraero Aeroportos. Dieser Betrag beinhaltet neben unmittelbaren Kosten von 1,6 Mio EUR einen entgangenen Gewinn von 1,5 Mio EUR. Die Auflösung erfolgte aufgrund unterschiedlicher Auslegung der Ausschreibungsspezifikation für Flughafenlöschfahrzeuge. Rosenbauer America hat dagegen Rechtsmittel ergriffen.

Rosenbauer verfolgt eine langfristig ausgerichtete, aktionärsfreundliche Dividendenpolitik, die unter Berücksichtigung der Sicherung der Wachstumsperspektiven eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals gewährleistet. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung für das Jahr 2012 eine gleichbleibende Dividende in der Höhe von 1,2 EUR (2011: 1,2 EUR) je Aktie vor. Das Ausschüttungsvolumen für 6,8 Millionen Stückaktien beträgt demzufolge 8,2 Mio EUR (2011: 8,2 Mio EUR). Dies entspricht auf Basis des Schlusskurses von 46,1 EUR einer Dividendenrendite von 2,6 % (2011: 3,3 %).

Der Rosenbauer Konzern erweitert sein Engagement in Saudi-Arabien und baut eine eigene Fertigung und Serviceorganisation in den Städten Riad, Jeddah und Dammam auf. Die entsprechenden Vorbereitungen an den drei Standorten laufen auf Hochtouren: Im Werk in Jeddah mit einer Fläche von 7.500 m² erfolgt in den kommenden zwei Jahren vorrangig die Beladung von Großtanklöschfahrzeugen. Zudem ist vorgesehen, für den lokalen Markt die Endmontage von Feuerwehrfahrzeugen aus sogenannten SKD-Bausätzen (Semi-Knocked-Down - vollständiges Fahrgestell und weitere Fahrzeugkomponenten) durchzuführen. Diese Bausätze werden in Österreich produziert, für den Versand aufbereitet und zur Endmontage nach Jeddah geschickt.

Neben der Produktionsstätte in Jeddah befindet sich in der Hauptstadt Riad der Firmensitz der Rosenbauer Saudi Arabia Ltd. Der Standort in Riad mit einer Fläche von 2.200 m² wird als Servicestandort, mit einer modernen Reparaturwerkstätte, genutzt. Zudem werden dort die Übergaben der laufenden Aufträge abgewickelt. Parallel fungieren die Standorte in Riad und Damman als Schulungszentrum, in dem die Feuerwehren auf die neuen Einsatzgeräte eingeschult werden. Zur Erhöhung der Servicebereitschaft wurde bereits ein Mobiler Service installiert. Insgesamt sind fünf mobile Werkstätten landesweit unterwegs, um den Feuerwehren die laufende Instandhaltung der eingesetzten Fahrzeuge zu gewährleisten.

Dr. Dieter Siegel, Vorstandsvorsitzender der Rosenbauer International AG:

,,Unser Engagement ist die Antwort auf die große Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Einsatzgeräten in Saudi-Arabien. Nach Abwicklung der laufenden Aufträge stehen rund 3.000 Fahrzeuge aus dem Hause Rosenbauer in Saudi-Arabien im Einsatz. Deshalb schaffen wir jetzt die Voraussetzungen, um neben der Fertigung von Feuerwehrfahrzeugen auch mit einem landesweiten Service die lokale Präsenz zu verstärken."

Ende 2013 soll mit der neu gegründeten Gesellschaft Rosenbauer Saudi Arabia Ltd. ein Umsatz von rund 5 Mio EUR mit über 150 Mitarbeitern, davon ca. 30 aus Österreich und Deutschland, erzielt werden.

Rosenbauer wird 2013 den Wachstumskurs der vorangegangenen Jahre fortsetzen können. Der hohe Auftragsbestand, die gute Perspektive im Projektgeschäft und die erweiterten Produktionskapazitäten sollten eine weitere Steigerung ermöglichen. Auf dieser Grundlage erwartet das Management für das laufende Geschäftsjahr das erstmalige Überschreiten der Umsatzschwelle von 700 Mio EUR.

Die hohen Investitionen in die Zukunft sowie der weiter verschärfte Preiswettbewerb am Markt drücken auf die EBIT-Marge. Durch die Erweiterung der Fertigungsflächen und ein im Jahr 2012 gestartetes Optimierungsprogramm in den wichtigsten Produktionsbereichen am Standort Leonding wird dieser Margenentwicklung gegengesteuert. Das Management strebt dabei eine Verbesserung der im Jahr 2012 erreichten EBIT-Marge von 6,0 % an.

