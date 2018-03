Care-Energy ist auch dieses Jahr beim GreenTec Awards 2013 nominiert

Hamburg (ots) - Nach der Preisträgerschaft im Rahmen des Clean Tech Media Award 2012, welcher diesjährig durch den GreenTec Awards ersetzt wurde, ist auch dieses Jahr, Care-Energy mk-group Holding GmbH unter den nominierten Unternehmen - diesmal in der Kategorie Energie.

GreenTec Awards schreibt dazu in der Kategoriebeschreibung:

Das Mammutprojekt Energiewende beginnt gerade erst, und viele Fragen sind noch offen. Wer jetzt die richtigen Antworten findet, hat die Chance, die Energiewende mitzugestalten und ihr zum Erfolg zu verhelfen. Die Jury zeichnet Ansätze aus, die erneuerbare Energien effizienter, anwendbarer und innovativer machen. Hierbei stehen die Aspekte Energiegewinnung, Übertragung, Steigerung des Wirkungsgrads, Speicherung, Kraftstoffe und dezentralen Lösungen im Fokus. Die Zielgruppen der Innovationen können sowohl Privatkunden als auch die Industrie sein. Entscheidende Kriterien für die Preisvergabe sind, welchen Betrag die Idee zur Schonung der Umwelt leistet, wie hoch der Innovationsgrad und der mögliche Beitrag zur zukünftigen Energieversorgung sind. Weiter bewertet die Jury, ob sich die Idee gut umsetzen lässt, ob sie kompatibel zu bestehenden Strukturen ist und Potential für eine hervorragende mediale Verbreitung hat. Die Jury berücksichtigt bei ihrer Entscheidung sowohl das Potenzial als auch die bislang erreichten Ergebnisse.

Was passt dazu besser, als das Unternehmenskonzept von Care-Energy, denn das Unternehmen präsentiert sich als der Energieversorger der Energiewende und das Leistungsangebot des modernen Energiedienstleister zieht sich von Energielieferung, über Smart-Metering, Elektromobilität, Care-Öko-Phone bis hin zu Care-Energy Solar einer dezentralen Lösung von Photovoltaik.

Informationen zum Unternehmen:

www.care-energy.de

Care-Energy ist die wichtigste Marke der mk-group Holding in Hamburg. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland derzeit rund 7.389 Care-Energy Energieberater. Care-Energy versorgt derzeit rund 214.734 zufriedene Kunden ausschließlich mit Öko-Energie und bietet als Energiedienstleister in Deutschland Contracting für alle, also neben der Industrie und Großgewerbe auch für Privathaushalte und kleine Unternehmen, an. Zudem bietet Care-Energy zurzeit den einzigen Sozialtarif für Energiebezug für bedürftige Haushalte, eine kostenlose Energieeffizienzberatung, einen kostengünstigen Bezug von energieeffizienten Haushaltsgeräten, Geräte- und Installationsservice und energieeffiziente Renovierung. Ausgezeichnet wurden die Aktivitäten von Care-Energy im Rahmen: Land der Ideen 2011, Best of Mittelstand 2012, Clean Tech Media Award 2012 und seit 2013 wird Care-Energy vom Verbraucherschutz empfohlen.

Wählen Sie jetzt, geben Sie Care-Energy Ihre Stimme im Onlinevoting und verändern Sie damit nachhaltig die Energieversorgung.

Care-Energy der Energieversorger der Energiewende.

Hier geht es zur Abstimmung:

http://www.greentec-awards.com/wettbewerb/online-voting.html

Rückfragen & Kontakt:

Dkfm. Marc März

marc.maerz @ care-energy.de



mk-power Ihr Energiedienstleister GmbH & Co.KG

mk-energy Ihr Energieversorger GmbH & Co.KG

mk-grid Ihr Netzbetrieb GmbH & Co.KG

mk-engineering GmbH & Co KG

neutral commodity clearing GmbH & Co.KG

Energy TV24 GmbH & Co.KG



phG: mk-group Holding GmbH



Vertreten durch den geschäftsführenden Gesellschafter:

Martin Richard Kristek (Geschäftsführer phG)

martin.kristek @ care-energy.de



Kontakt:

Telefon: +49 (0) 40 414 314 858 0

Telefax: +49 (0) 40 414 314 858 9

E-Mail: office @ care-energy.de



Post- und Geschäftssitz:

Dessauer Strasse 2-4

20457 Hamburg



Care Energy Shop

Spaldingstrasse 85, 20097 Hamburg

Mo-Fr 09:00 bis 18:00 Uhr