Flughafen Frankfurt: Neues Internetangebot für chinesische Fluggäste

FRA/mn - Nach dem Start einer Web App und eines Einkaufsberaterservices für chinesische Fluggäste reagiert der Frankfurter Flughafen nun mit einem weiteren Angebot auf die steigende Zahl chinesischer Passagiere am größten deutschen Luftverkehrsdrehkreuz: Seit Anfang April bietet er seine Internetseite www.frankfurt-airport.de auch in einer chinesisch-sprachigen Version (cn.frankfurt-airport.com) an, die den Fluggästen auf den Verbindungen von und nach China die Orientierung und die Planung ihres Aufenthalts am Frankfurter Airport noch einfacher und bequemer macht.

Bei der chinesischen Version der Homepage handelt es sich nicht um eine einfache Übersetzung der bestehenden deutschen und englischen Inhalte. Die Seite ist vielmehr individuell auf die Informationsbedürfnisse der Reisenden aus China zugeschnitten und bietet neben den klassischen Reise- und Flughafenthemen vor allem detaillierte Informationen zum Warenangebot, zu Einkaufsmöglichkeiten, zur Verfügbarkeit von besonders beliebten Marken sowie Möglichkeiten der Mehrwertsteuerrückerstattung am Flughafen.

Der chinesische Luftverkehrsmarkt - einer der weltweit am stärksten wachsenden überhaupt - ist für den Frankfurter Flughafen von großer Bedeutung: Deutschland ist das beliebteste westeuropäische Reiseziel chinesischer Touristen; auf den Verbindungen von und nach China zählte der Flughafenbetreiber im vergangenen Jahr rund eine Million Passagiere. Vor diesem Hintergrund soll das neue Onlineangebot gezielt den Reisekomfort und die Aufenthaltsqualität der ständig zunehmenden Zahl chinesischer Fluggäste in Frankfurt weiter steigern.

Die wichtigsten Kontaktinformationen für chinesisch-sprachige Passagiere des Frankfurter Flughafens im Überblick:

Website: cn.frankfurt-airport.com Mit dem Mobiltelefon:

www.webapp.frankfurt-airport.cn

