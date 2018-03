Premium-Marken im Internet-Abenteuerland: E-Commerce-Spezialist vente-privee.com stärkt Consulting Services

Wien (ots) - Ilan Benhaim, Mitbegründer von vente-privee.com, übernimmt ab sofort das Spin-Off vente-privee consulting. Damit unterstreicht das Unternehmen nach einem erfolgreichen Jahr 2012 seine Beratungskompetenz im E-Commerce.

E-Commerce befindet sich weiterhin auf der Überholspur: Im Vergleich zum Vorjahr ist der E-Commerce-Markt in Österreich in 2012 um 28 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro Umsatz (Vorjahr 1,6 Mrd.) gewachsen.1 Gerade Modemarken zieht es zunehmend in den digitalen Handel. So lukrativ sich der E-Commerce präsentiert, um neue kauffreudige Kundenkreise sowie neue Märkte zu erschließen, so viele Fallstricke erwarten Marken auch beim Einstieg ins World Wide Web. Laut aktueller Studie gibt es nachwievor Verbesserungspotenziale im Modehandel.2 Um diese auszuschöpfen, und damit eine ganzheitliche Markenwelt, einen transparenten Kaufprozess und einen exzellenten Kundenservice zu gestalten, stellt vente-privee.com, der weltweite Marktführer im Bereich Online-Flash-Sales, Partnermarken aus der Mode und weiteren Consumer-Bereichen seine zwölfjährige E-Commerce-Expertise mit seinem Beratungsservice vente-privee consulting zur Verfügung. Nach einem erfolgreichen vergangenen Jahr stärkt vente-privee.com sein Spin-Off und gewinnt Ilan Benhaim, Mitbegründer und langjähriger Wegbegleiter von vente-privee.com, als neuen CEO.

Expertise im Dienste der Marken

vente-privee consulting zieht eine positive Bilanz für das Jahr 2012 mit fast 40 Projekten für Marken aus den unterschiedlichsten Bereichen: Mode, Luxus, Service, Reise, Food und Beverage. Um nur einige Marken zu nennen: Lacoste, Marionnaud, Prenatal, Le Coq Sportif, die SMCP Group, Home&Cook Group by Seb Group, PagesJaunes, Yamaha Motors Frankreich, Le Maisons du Voyage, Dim.

Der Consulting Service von vente-privee.com liefert ein Beratungsangebot, das seinen Kunden einen kritischen Blick von außen gewährt, den Status Quo der zugrundeliegenden digitalen Strategie analysiert, um danach gemeinsam die nötigen Entwicklungsschritte zu definieren. Das vente-privee consulting Team besteht aus 15 spezialisierten Beratern aus unterschiedlichsten Branchen. Ziel ist es, eine operative Begleitung anzubieten, wie beispielsweise die Optimierung des Online Shops (Website, Produktkatalog, Cross-Channel Aktivitäten, Logistik), oder auch Unterstützung bei der Wahl der bestmöglichen Lieferanten zu leisten.

vente-privee consulting ermöglicht großen Marken von der Erfolgsgeschichte vente-privee.com zu profitieren: 60 Millionen verkaufte Produkte in 2012, 26 Prozent des Umsatzes über die mobilen Applikationen, mehr als 2.000 Partnermarken, 6.100 realisierte Sales-Events innerhalb eines Jahres, Teams spezialisiert auf Online-Marketing und darüber hinaus das gesamte Know-how von der digitalen Produktion bis hin zur Logistik und Customer Support.

Ilan Benhaim, neuer CEO von vente-privee consulting

Ilan Benhaim, aktuell Director Strategy & Innovation bei vente-privee.com, wird neuer CEO von vente-privee consulting. Der Mitbegründer und langjährige Wegbegleiter von vente-privee.com vereint nicht nur das Unternehmenswissen der ersten Stunde, sondern bestimmt seit Jahren die strategische Neuausrichtung des E-Commerce-Spezialisten mit. In seiner neuen Position wird eine seiner Hauptaufgaben sein, neue digitale und innovative Cross-Channel-Strategien für die großen Akteure im französischen und internationalen Handel zu entwickeln. Er wird seine Position innerhalb vente-privee.com beibehalten, wird aber zusätzlich die Weiterentwicklung des E-Commerce Consulting-Angebots der vente-privee.com Gruppe verantworten.

"Wir denken schon heute über die Themen von morgen nach"

Bereits in seinem letzten Studienjahr an der Rouen Business School in Paris im Jahr 2000, hat Ilan Benhaim seine Karriere bei vente-privee.com gestartet. Sein Potenzial wurde von den Gründern schnell erkannt. Mit seinen wegweisenden Ideen und dem leidenschaftlichen Einsatz neuer Technologien, hat Ilan Benhaim der revolutionären Erfindung von Jacques-Antoine Granjon Leben eingehaucht. Auch die Struktur der vente-privee.com Website mit all ihren dahinterliegenden Prozessen stammt aus der Feder Ilan Benhaims. In den frühen 2000er Jahren gab es noch keine technologische Lösung für innovative Modelle wie vente-privee.com, Ilan Benhaim und sein Team sind das Abenteuer eingegangen und haben alle nötigen Werkzeuge intern entwickelt und implementiert. Eine strategische Entscheidung, die vente-privee.com bis heute prägt.

2006 wurde Ilan Benhaim als Director Strategy & Innovation mit der Standardisierung des erworbenen Know-hows, der Prozessautomatisierung und der Sicherheit der Website beauftragt. Er beteiligte sich darüber hinaus aktiv an der Geschäftsentwicklung, der Integration der vente-privee.com Kernkompetenzen auf sieben weiteren europäischen Plattformen, sowie an dem Aufbau der Website in den USA, die vente-privee.com 2011 gemeinsam mit American Express gelauncht hat.

"Mit den jahrelangen Erfahrungen und dem Know-how von vente-privee.com im Rücken, ist vente-privee consulting ein Angebot für die operative Begleitung von Optimierungsprozessen rund um das Thema E-Commerce. Für uns und für unsere Partner-Marken ist es immer wichtig, einen Schritt voraus zu sein. Was uns interessiert, sind bereits heute die Themen von morgen", so Ilan Benhaim.

PagesJaunes über die Zusammenarbeit mit vente-privee consulting:

Die Berater von vente-privee consulting begleiten den Online-Shop von PagesJaunes im Aufbau und der Entwicklung seit Ende 2011. Die Dienstleistung umfasst den Bereich der Ergonomie der Website, der Customer Experience als auch der Grafik. "Wir schätzen vor allem die Kreativität, die punktgenaue Umsetzung und Professionalität. Es ist in der Zwischenzeit ein enges Vertrauensverhältnis entstanden, wir verstehen uns als Team!"

Zu vente-privee.com

vente-privee.com ist Erfinder und weltweit Marktführer im Bereich Online-Flash-Sales. Seit seiner Gründung 2001 verkauft das Unternehmen als E-Commerce-Spezialist Warenüberhänge renommierter Marken. Von den drei- bis fünftägigen Event-Verkäufen des Clubs profitieren bereits 18 Millionen Mitglieder. Die Anmeldung bei vente-privee.com ist kostenlos und unverbindlich. Die Shopping-Events werden in enger Zusammenarbeit mit 2.000 bekannten internationalen Marken aus vielfältigen Bereichen organisiert, zum Beispiel Mode, Accessoires, Haushaltswaren, Spielwaren, High-Tech und Gastronomie. Exklusive, direkte Partnerschaften mit den Marken ermöglichen starke Preisnachlässe auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. vente-privee.com beschäftigt 1.800 Mitarbeiter, ist in acht europäischen Ländern sowie den USA aktiv und realisierte 2012 einen Umsatz von 1.3 Millionen Euro (+ 22 Prozent). vente-privee.com öffnete seine Webseite 2010 in Österreich.

Weitere Informationen finden Sie im Press Room:

http://pressroom.vente-privee.com. Oder besuchen Sie uns auch auf Facebook http://www.facebook.com/venteprivee.com.deutschland oder auf Twitter https://twitter.com/venteprivee_De (@venteprivee_DE).

