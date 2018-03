Mehr als nur ein Taxi

Taxi 40100 bietet Vermittlung für Taxiunternehmen in ganz Österreich - Linz, Salzburg, Wels, Villach, Eisenstadt und viele Gemeinden sind Partner dieses Erfolgsmodells

Wien (OTS) - Taxi 40100 vermittelt in Wien mit über 1.700 Fahrzeugen - den bekannten "Gelben Taxis" - die größte Funktaxiflotte in Wien.

Darüber hinaus bietet Taxi 40100 Taxiunternehmen und Gemeinden in ganz Österreich umfangreiche Dienstleistungen an: so können Taxiunternehmen die punktgenaue Vermittlung ihrer Fahrzeuge über Taxi 40100 abwickeln lassen. Die hochmoderne Zentrale in Wien stellt sicher, dass der Auftrag des Kunden in Sekundenbruchteilen im richtigen Taxi landet. Damit kommt der Fahrgast rasch und bequem zu seinem Wagen, durch die Optimierung der Anfahrtrouten wird die Umwelt geschont und die Taxiunternehmen sparen Geld durch kurze Anfahrtswege und Reduktion ihrer Personalkosten.

Taxiflotten in Linz, Wels, Villach, Salzburg und Eisenstadt sowie zahlreichen Gemeinden im Umfeld von Wien nutzen bereits diesen Service.

Über die reine Vermittlung hinaus wickelt Taxi 40100 auch weitere Dienstleistungen ab, so die bargeldlose Zahlung der Taxifahrt, das Management von Ortstaxiflotten und Bürgerkarten. Das älteste und erfolgreichste Anruf-Sammel-Taxi System Europas in Linz wird ebenfalls über Taxi 40100 betrieben.

Um diese Dienstleistungen zuverlässig anbieten zu können, stützt sich Taxi 40100 auf modernste Technologien: die Wagen werden über GPS erfasst. Ein von der österreichischen Firma Austrosoft (dem europäischen Marktführer in Taxi-Software) entwickeltes Computerprogramm ordnet Taxi und Abholadresse in Sekundenbruchteilen einander zu. Das Programm berücksichtigt dabei die räumliche Nähe und zusätzlich die gesamte Verkehrssituation.

Weiters kann dieses System ein den Wünschen des Fahrgasts optimal entsprechendes Fahrzeug aus der Flotte filtern. Natürlich sorgt das Programm auch für die ordnungsgemäße Abrechnung von Stammkundenfahrten (z.B. von Unternehmen oder Kommunen).

Jedes Taxiunternehmen in ganz Österreich kann mit diesem nach seinen Bedürfnissen individuell geschnürten Komplettpaket Kosten sparen und seine Kunden noch rascher und zuverlässiger versorgen. Jede Gemeinde kann ihren Bürgern kostengünstig Mobilitäts- und andere Dienstleistungen zur Verfügung stellen.

Rückfragen & Kontakt:

Martin Hartmann

Geschäftsführer

Tel.: +43 (1) 614 55-855

mail: m.hartmann @ taxi40100.at