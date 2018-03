EANS-Adhoc: ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft / Tickersymbol AHAN / Valor 10.201.284 / Jahresergebnis

17.04.2013

Die ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2012 einen Jahresgewinn nach Swiss GAAP FER von CHF 373 528 (Vorjahr: CHF 804'834).

Der Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahr ist hauptsächlich auf einen geringeren Wertansatz (- CHF 760'000) der Liegenschaft in Buchs im Rahmen der jährlichen Objektbewertung zurückzuführen, welcher durch die höhere Bewertung der Liegenschaft in Solothurn (+ CHF 190'000) nicht kompensiert werden konnte.

Die Mieterträge blieben gegenüber dem Vorjahr stabil und wurden alle fristgerecht und prognosegemäss vereinnahmt. Aufgrund der bestehenden Zinsfestschreibung konnten die Finanzierungskosten nicht reduziert werden. Der gesamte Finanzaufwand betrug CHF 658'421. Der Verwaltungsaufwand konnte erfreulicherweise um rund 15% auf CHF 326'063 gesenkt werden.

Der Net Asset Value der Gesellschaft lag per 31. Dezember 2012 bei CHF 10.31 pro Aktie, was gegenüber dem Vorjahr einer leichten Reduktion von 1.3% entspricht.

Der Jahresabschluss 2012 der Gesellschaft wurde, statt bisher nach "Kern-FER", erstmals nach gesamt "Swiss GAAP FER" erstellt. Durch die Berücksichtigung der zusätzlichen Vorschriften wird die Vergleichbarkeit und Transparenz der Jahresrechnung nochmals erhöht.

Für das Geschäftsjahr 2012 wird der Verwaltungsrat wie im Vorjahr der Generalversammlung vorschlagen, eine Ausschüttung von CHF 0.60 pro Aktie, vorzunehmen. Die Ausschüttung soll durch eine Nennwertreduktion von insgesamt CHF 466'918.20 erfolgen.

Die ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft ist Eigentümerin zweier Investitionsliegenschaften. Das Portfolio besteht aus der Büro- und Logistikimmobilie Waser in Buchs im Kanton Zürich sowie der Büroliegenschaft Südpark Zuchwilerstrasse in Solothurn. Das Management der Gesellschaft obliegt der ACRON AG, Zürich.

ACRON ist eine auf Immobilien spezialisierte Investment-Manufaktur, die ihren Kunden innovative Produkte und internationales Know-how bietet. Als Familienunternehmen bündelt ACRON Firmenkapital und Entscheidungsgewalt in einer Hand. Dies gewährleistet Kontinuität im Management und langfristiges Engagement der Führungskräfte. Das Investitionsmodell «One asset - one company» gewährt dem Investor Transparenz - nicht nur für seine Investitionsentscheidung, sondern während der gesamten Laufzeit seines Investments. Weitere Informationen finden Sie unter: www.acron.ch.

ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft
CH-4500 Solothurn
WWW: www.acron-helvetia1.ch
Branche: Immobilien
ISIN: CH0102012843

Herr Kai Bender

ACRON AG

Tel.: +41 44 20 43 400

Fax: + 41 44 20 43 409

E-Mail: kai.bender @ acron.ch