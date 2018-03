Alchemy Properties startet Verkauf im 35XV

35XV bekannt, ein markantes Glas- und Stein-Wohngebäude in der 35 West 15th Street. Das Angebot von Alchemy umfasst 55 hochwertige Wohnungen, die auf der achten Etage des Gebäudes in rund 30 Metern Höhe beginnen und sich in einem Winkel zum Himmel erstrecken - mit viel natürlichem Licht und einmaliger Aussicht. 40 Prozent sind nur vier Wochen nach dem Verkaufsstart bereits verkauft oder stehen kurz vor Vertragsunterzeichnung. Zudem wurde in der 135 Fifth Avenue eine große Verkaufsgalerie eröffnet.

"Nach Erwerb der Luftrechte von der benachbarten angesehenen Xavier High School wussten wir, dass wir die seltene Gelegenheit hatten, ein Gebäude mit einmaligem geschütztem Lichteinfall und Ausblick zu gestalten. Auf dieser Basis beauftragten wir FX FOWLE Architects mit dem Entwurf eines einzigartigen, freitragenden Stein- und Granitgebäudes mit einer ikonischen Form", erläutert Kenneth Horn, President von Alchemy Properties.

"Unser Dreamteam ergänzten wir dann mit Benjamin Noriega-Ortiz, einem der einflussreichsten Innendesigner weltweit. Er ist bekannt für seine Arbeiten an Hotels und Privatwohnungen und hat ein besonderes Talent dafür, eine helle, offene Atmosphäre zu schaffen", fährt er fort.

Noriega-Ortiz gestaltete die Wohnungen sowie Lobby und Gemeinschaftsbereiche persönlich. Die einladend und durchdacht gestaltete Eingangslobby stellt die Balance des Gebäudes her und nutzt Lichtreflektionen geschickt aus. Hinzu kommen maßgeschneiderte Highlights wie eine Wand bronzener Briefkästen. Das einzigartige Design des Gebäudes ermöglicht die Schaffung mehrerer repräsentativer Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen für einen exklusiven Lebensstil. Die unterschiedlichen Grundrisse ermöglichen zwei oder drei deckenhohe Fenster mit automatisiertem Beschattungssystem zur Steuerung des Lichteinfalls, drei Meter (10 Fuß) hohe Decken und 12 cm (5 Zoll) breite gebeizte Weißeiche-Hartholzdienen.

Die Poggenpohl-Unterschränke in den modernen Küchen nehmen das dunkle Holz der Böden wieder auf, während die Oberschränke in weißer Hochglanzlackierung erstrahlen. Die hochwertigen Miele-Geräte werden von einem Weinkühler ergänzt.

Die Hauptbäder im 35XV werden als elegante Spas mit Dampfduschen und tiefen Badewannen gestaltet. Die dunklen Marmorböden mit Fußbodenheizung werden ergänzt durch weiße Marmorwaschtische und zahlreiche persönliche Gestaltungselemente wie markante Grohe-Installationen. Die luxuriösen Gästebäder werden mit großen Breccia-Marmorplatten und Holzverkleidung gestaltet.

"35XV liegt perfekt an der Kreuzung von Flatiron District, Chelsea und Union Square, bietet aber eine ruhige Mittelblocklage", merkt Wendy Triffon, Director of Sales bei Alchemy, an. "Die seltene Kombination aus Standort und modernen, stilvollen Grundrissen hat zu einem enormen Interesse seitens Kunden und Maklern geführt."

Im siebten Stock des Gebäudes werden verschiedene Annehmlichkeiten eingerichtet: eine elegante Lounge mit Billardtischen und ein persönliches Weinlager für jeden Eigentümer im eigenen, individuell temperierten Weinkeller neben dem Speiseraum. Außen setzt sich der Bereich mit einer großzügigen, 23 Meter (75 Fuß) langen Terrasse fort. Gleich angrenzend an das Gesundheits- und Fitnesscenter mit Blick auf die Terrasse schließt sich ein durchdachter Kinderbereich an.

Die Preise der Wohnungen liegen zwischen 1.575.000 USD und 11.500.000 USD. Die Übergabe ist für Mitte 2014 vorgesehen.

Kaufinteressenten können die Offsite-Verkaufsgalerie in der 135 Fifth Avenue besuchen. Weitere Informationen finden Sie auf www.35xv.com. Alternativ können Sie sich unter +1-212-244-3515 telefonisch mit der Verkaufsgalerie in Verbindung setzen.

Informationen zu Alchemy Properties Inc.:

de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@7de0df8aDie Mission des 1990 gegründeten Alchemy Properties Inc. ist die Entwicklung historisch oder architektonisch bedeutender Immobilien im Ballungsraum New York. Seit seiner Gründung hat Alchemy Properties Inc. rund 185.000 m² (2 Milllionen Quadratfuß) im Wert von mehr als 1 Mrd. USD im Großraum New York geschaffen. Zudem haben die Auftraggeber des Unternehmens rund 1 Mrd. USD in Büro-, Mehrfamilien- und Geschäftsimmobilien im und um das Ballungsgebiet New York City investiert. Alchemy Properties hat inzwischen mehr als 25 Wohn- und Geschäftsgebäude geschaffen. Zu den neuesten Wohneigentumsprojekten zählen: The Isis Condominium in der 303 East 77th Street, The Griffin Court Condominium in der 454 West 54th Street, Sackett Union Condominiums and Townhomes im Bereich der Brooklyn's Carroll Gardens und aktuell die oberen Stockwerke des National Landmark Woolworth Buildings, in denen Eigentumswohnungen entstehen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.alchemy-properties.com

