VP-Feldmann ad Frauenberger: Marktstandler am Vorgartenmarkt werden sich fürs "Schürzerl" der Frau Stadträtin sicher bedanken

Kommen jetzt Do it yourself Stadträt/innen in Wien?

Wien (OTS) - "Dass die für Märkte zuständige SP-Stadträtin Frauenberger sich damit brüstet, dass die Marktstandler am Vorgartenmarkt auf eigene Initiative und eigene Kosten ihre Standln selbst neu gestrichen haben, um damit ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen, kann wohl nur mehr als schlechter Witz bezeichnet werden", so ÖVP Wien LAbg. Barbara Feldmann in einer kurzen Replik.

Barbara Feldmann: "Die Sanierung der Infrastruktur des Vorgartenmarktes war längst überfällig und gibt keinen Anlass für Eigenlob. Hätte man nicht endlich die notwendigen Sanierungsmaßnahmen in Angriff genommen, wäre der Markt nicht mehr weiter zu betreiben gewesen. Warum die Stadträtin allerdings nicht auch die Stände im Zuge der Sanierung der Infrastruktur hergerichtet hat, bleibt ein großes ungelöstes Rätsel."

"Zum Dank für ihre Eigeninitiative bekommen jetzt alle Standler ein grünes Schürzerl von Frau Frauenberger überreicht. In der Wiener Stadtregierung gibt es jetzt offenbar auch Do it yourself Stadträt/innen", so Feldmann abschließend.

