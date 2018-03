Über 100 Musiker auf der Schärdinger Bühne

Diese ringen am 27. April um den Einzug ins internationale Finale in Meran

Schärding (OTS) - Der Countdown läuft, die letzten Vorbereitungen in der Barockstadt Schärding sind angelaufen für die österreichische Vorentscheidung des Alpen Grand Prix, eines der bedeutendsten und angesehensten Musikwettbewerbe in Europa. Hier werden am 27. April in der Bezirkssporthalle die österreichischen Weichen für das große 21. Finale in Meran gestellt. Je 10 Teilnehmer in der Sparte "Schlager" und "volkstümlicher Musik" stellen sich einer hochkarätigen Jury und dem Publikum. Die fünf Besten jeder Sparte dürfen dann am 17. und 18. Oktober als österreichische Vertretung zum Finale nach Meran. Höhepunkte des Abends werden sicher auch die Showauftritte der Gastkünstler. Das Schärdinger Publikum wird begeistern, Jodelweltmeister Fredl Leitner, Talentesieger 2009 Manuel Vöcklinger, Lukas Lucca und die charmante Schlagersängerin Hanna Bell aus München mit ihrer tollen Stimme.

Durch den Abend führen die bekannten Moderatoren Leo Walch und Stefan Lucca (zweimaliger Finalteilnehmer beim Alpen Grand Prix). Nach dem großartigen Erfolgen der letzten Jahre wird die Vorentscheidung von verschiedenen Medien mit begleitet und präsentiert. Viele erfolgreiche Interpreten sind die letzten 20 Jahre bereits aus diesem Wettbewerb hervorgegangen.

Der Alpen Grand Prix bietet auch immer wieder die Gelegenheit zur Kontaktpflege, zum Meinungsaustausch, zum Zusammensein von Gleichgesinnten und zum Wiederauffrischen alter Freundschaften. Restkarten zum Alpen Grand Prix sind bei allen Raiffeisenbanken und unter www.oeticket.at erhältlich.

Datum: 27.4.2013, um 20:00 Uhr



Ort:

Bezirkssporthalle Schärding

Schulstr 3, 4780 Schärding



