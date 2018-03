Far East Energy meldet Aktualisierung zu PRMS-Reserven

Houston (ots/PRNewswire) - Die Far East Energy Corporation gab heute die Veröffentlichung eines aktualisierten unabhängigen Ingenieurgutachtens von RISC Operations Pty Ltd (RISC) bekannt, einer international anerkannten und unabhängigen Beratungsgesellschaft mit Firmensitz im australischen Perth, die sich mit der Evaluation und Valuation von Erdöl befasst. Das Gutachten betrifft das Kohleflöz-Methan-Projekt (CBM) im Shouyang-Block der chinesischen Provinz Shanxi; Stichtag war der 31. Dezember 2012. Die im aktualisierten Gutachten von RISC enthaltene Reservenschätzung wurde gemäß den anerkannten Standards der Society of Petroleum Engineers (SPE) im Petroleum Resources Management System (PRMS) erstellt.

Entsprechend den PRMS-Standards geht man im aktualisierten RISC-Gutachten nunmehr von geschätzten Nettoreserven der Kategorie "nachgewiesen" im Gesamtumfang von etwa 303,7 Milliarden Kubikfuß (Bcf) aus. Der zukünftige Nettocashflow auf NPV10-Basis wird auf etwa 1,1 Milliarden USD geschätzt. Darüber hinaus geht man im aktualisierten RISC-Gutachten entsprechend den PRMS-Standards nunmehr von geschätzten Nettoreserven der Kategorien "nachgewiesen" und "wahrscheinlich" im Gesamtumfang von etwa 440,8 Bcf aus. Der zukünftige Nettocashflow auf NPV10-Basis wird auf etwa 2,0 Milliarden USD geschätzt. Überdies geht man im aktualisierten RISC-Gutachten von geschätzten Nettoreserven der Kategorien "nachgewiesen", "wahrscheinlich" und "möglich" von etwa 552,3 Bcf aus; der geschätzte NPV10-Wert wird dabei auf 2,8 Milliarden USD beziffert.

SEC- PRMS- Nettoreserve NPV10* Nettoreserve NPV10 ------------ ------ ------------ ----- Nachgewiesen 51,3 Bcf $40,4 Millionen 303,7 Bcf $1,1 Milliarden ------------ -------- --------------- --------- --------------- Nachgewiesen + Wahrscheinlich 443,7 Bcf 440,8 Bcf $2,0 Milliarden --------------- --------- --------- --------------- Nachgewiesen + Wahrscheinlich + Möglich 556,2 Bcf 552,3 Bcf $2,8 Milliarden ----------------- --------- --------- --------------- * Der NPV10 für SEC-konform nachgewiesene Reserven entspricht der Standardkennzahl für zukünftige Cashflows aus SEC-konform nachgewiesenen Reserven.

Im März 2013 hat RISC bereits ein Reservegutachten veröffentlicht, das entsprechend den Regelungen und Vorschriften der Securities and Exchange Commission (SEC) ausgearbeitet wurde. Hauptunterschied der beiden Gutachten ist die Berechnung von Reserven der Kategorie "nachgewiesen". Unter den PRMS-Bestimmungen kann eine größere Anzahl unentwickelter Standorte mit nachgewiesenen Reserven im Gutachten berücksichtigt werden (die entsprechend den Regelungen und Vorschriften der SEC als Reserven der Kategorie "wahrscheinlich" erfasst werden müssten), sofern bekannt ist, dass der betreffende Bereich eine bestimmte geologische Verbindung zur Region aufweist. Dieser Unterschied ist insbesondere für CBM-Projekte relevant, deren Kohleflöz-Eigenschaften bekannt sind.

CEO Michael R. McElwrath erklärte: "Unsere Erkundungsbohrungen und Tests haben im aktualisierten RISC-Gutachten bezüglich der PRMS-Reserven zu höheren 1P-, 2P- und 3P-Werten geführt als in der gleichen Studie zum Ende des Jahres 2011. Wir sind sehr zufrieden, dass das Gutachten die Dauerhaftigkeit unseres Shouyang-Projekts zum wiederholten Male unterstreicht."

McElwrath ergänzte: "FEECs Vertrauen in dieses Projekt wird durch das aktualisierte RISC-Gutachten weiter gestärkt. Da die Finanzierung bereits gesichert ist, setzen wir unser Bohrprogramm des Jahres 2013 fort und werden im Zuge der Telefonkonferenz am Donnerstag aktualisierte Angaben zum Status des Bohrprogramms machen."

Das vollständige aktualisierte RISC-Gutachten ist auf www.fareastenergy.com abrufbar.

Zusatzinformationen zu PRMS-Reserven

PRMS-Reserven sind keine SEC-Reserven. Die im RISC-Gutachten enthaltenen Schätzungen wurden entsprechend den Definitionen und Richtlinien des Petroleum Resources Management System aus dem Jahre 2007 ausgearbeitet, welches von der Society of Professional Engineers genehmigt wurde. Bei den im RISC-Gutachten behandelten Vorkommen handelt es sich lediglich um Schätzungen, die keine Rückschlüsse auf exakte Mengen zulassen. Den Lesern wird empfohlen, den Bericht vollständig zu lesen.

Der NPV10-Wert für PRMS-Reserven der Kategorien 1P, 2P und 3P kann entsprechend der SEC-Definition als nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl aufgefasst werden. Da die standardisierte Berechnung des diskontierten zukünftigen Nettocashflows nur für SEC-konform nachgewiesene Reserven gilt, gibt es zum NPV10 für PRMS-Reserven der Kategorien 1P, 2P und 3P keine direkt vergleichbaren US-GAAP-Finanzkennzahlen. Der NPV10 wird auf der gleichen Grundlage berechnet, wie die Standardkennzahl der diskontierten zukünftigen Nettocashflows aus SEC-konform nachgewiesenen Reserven, wobei die jeweils angegebene Menge der PRMS-Reserven je nach Fall ohne Abzug der zukünftig anfallenden Ertragssteuer angesetzt wird. Überdies werden Schätzungen bezüglich zukünftiger Gaspreise verwendet. Wir sind der Auffassung, dass der NPV10 für PRMS-Reserven der Kategorien 1P, 2P und 3P eine nützliche Kennzahl für Investoren ist, anhand derer sie die relative monetäre Tragweite unserer CBM-Vorkommen abschätzen können. Darüber hinaus sind wir der Ansicht, dass Investoren den NPV10 für PRMS-Reserven der Kategorien 1P, 2P und 3P für Vergleiche der relativen Größe und des relativen Werts unserer PRMS-Reserven mit denen anderer Unternehmen nutzen können, die ähnliche Informationen veröffentlichen. Unsere Geschäftsleitung nutzt diese Kennzahl zur Einschätzung der potenziellen Anlagenrendite (ROI) von CBM-Vorkommen und Übernahmen. Der NPV10 für PRMS-Reserven der Kategorien 1P, 2P und 3P ist jedoch nicht als Ersatz für die Standardkennzahl der zukünftigen diskontierten Nettocashflows aus SEC-konform nachgewiesenen Reserven aufzufassen. Der NPV10 für PRMS-Reserven der Kategorien 1P, 2P und 3P ist nicht als beizulegender Zeitwert unserer nachgewiesenen CBM-Gasreserven oder unserer PRMS-Reserven zu verstehen.

Der NPV10 für PRMS-Reserven der Kategorien 1P, 2P und 3P entspricht dem aktuellen Wert geschätzter zukünftiger Umsätze aus der Produktion der angegebenen Mengen von PRMS-Reserven, kalkuliert auf Basis der im RISC-Gutachten festgelegten Annahmen ohne Berücksichtigung betriebsfremder Kosten. Hierzu zählen die Verwaltungsgemeinkosten, der Schuldendienst sowie Abschreibungen, Wertminderungen und Amortisierungen oder zukünftige Ertragssteuern. Der jährliche Diskontsatz beträgt 10 %.

Die Far East Energy Corporation weist ausdrücklich darauf hin, dass die obigen Offenlegungen auf Schätzungen zu PRMS-Reserven und künftigen Produktionsplänen beruhen, die von Natur aus ungenau sind und Änderungen unterliegen. Der Diskontsatz von 10 % wurde willkürlich festgelegt. In den Berechnungen wurden überdies die zum Bewertungsstichtag gültigen Kosten und Preise verwendet; PRMS-Reserven darf kein Wert zugewiesen werden. Schätzungen zu wirtschaftlich nutzbaren PRMS-Reserven und künftigen Nettocashflows basieren auf einer Vielzahl variabler Faktoren und Annahmen, die alle zu einem gewissen Grad subjektiv sind und daher deutlich von tatsächlichen Ergebnissen abweichen können. Tatsächliche Produktionsmengen, Umsätze sowie Entwicklungs- und Betriebskosten können daher anders als erwartet ausfallen. Bei den Angaben zu PRMS-Reserven handelt es sich ausschließlich um Schätzwerte, die zahlreichen Unwägbarkeiten unterliegen, auf historischen Produktionsmengen basieren und im Hinblick auf geologische Formationen und andere Angelegenheiten auf verschiedenen Annahmen beruhen. Tatsächliche CBM-Mengen können deutlich von geschätzten Mengen abweichen.

Wie in Abschnitt 210.4-10(a) der SEC-Bestimmung S-X festgelegt, gestattet die SEC Erdöl- und Erdgasunternehmen ausschließlich Reserven der Kategorien "nachgewiesen", "wahrscheinlich" und "möglich" in ihren SEC-Eingaben zu berücksichtigen. In dieser Pressemitteilung verwenden wir bestimmte Begriffe wie "PRMS-Reserven" und "NPV10", die in SEC-Eingaben nicht aufgeführt werden dürfen. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich umfassend mit den Bekanntmachungen auf unserem Formular 10-K, Dateinummer 0-32455, vertraut zu machen, das auf der Website der SEC http://www.sec.gov auch über das Internet abrufbar ist.

Telefonkonferenz mit Aktualisierung des CEO

FEEC gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen am 18. April 2013 ab 9:00 Uhr (CDT) für seine Aktionäre und sonstige Interessenten eine Telefonkonferenz mit aktuellen Meldungen des CEO veranstalten wird. Einzelheiten zur Teilnahme an der bevorstehenden Telefonkonferenz finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.fareastenergy.com.

Far East Energy Corporation

Das in Houston im US-Bundesstaat Texas ansässige Unternehmen Far East Energy Corporation betreibt Niederlassungen in Peking und Taiyuan City (China) und konzentriert sich auf die Exploration und Gewinnung von Methan aus Kohleflözen in China.

Resource Investment Strategy Consultants (RISC)

RISC ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft, die mit Unternehmen gemeinsam daran arbeitet, deren Interessen in der Erdöl- und Erdgasbranche zu vertreten. RISC bietet Klienten aus aller Welt technische, gewerbliche und strategische Beratungen auf höchstem Niveau. Das RISC-Dienstleistungsangebot umfasst die Ausarbeitung von unabhängigen Gutachten gemäß behördlichen Vorgaben im Auftrag börsennotierter Unternehmen. RISC ist gegenüber der Far East Energy Corporation unabhängig.

Aussagen in der vorliegenden Pressemitteilung, die sich auf zukünftige Absichten, Hoffnungen, Schätzungen, Überzeugungen, Erwartungen, Aussichten bzw. Vorhersagen der Far East Energy Corporation und dessen Geschäftsleitung beziehen, sind vorausschauende Aussagen im Sinne von Paragraf 27A des Securities Act von 1933 in gültiger Fassung und von Paragraf 21E des Securities Exchange Act von 1934 in gültiger Fassung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass vorausschauende Aussagen einer Reihe verschiedener Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und dass keinerlei Gewähr für künftige Leistungen besteht. Tatsächliche Ergebnisse können daher erheblich von Prognosen in vorausschauenden Aussagen abweichen. Folgende Faktoren können dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den in vorausschauenden Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen: die vorläufige Natur der gesammelten Daten zu Bohrungen sowie zu deren Permeabilität und Gasgehalt; es besteht keinerlei Gewähr bezüglich der Gasmenge, die aus unseren Bohrlöchern letztendlich produziert oder verkauft werden kann; die Frakturstimulations- und Bohrprogramme zur Erhöhung der Gasmengen könnten nicht zum gewünschten Erfolg führen; aufgrund bestimmter Einschränkungen des chinesischen Rechts kann es sein, dass wir die im Gasvertriebsvertrag zwischen der Shanxi Province Guoxin Energy Development Group Limited und China United Coalbed Methane Corporation festgelegten Rechtsansprüche nur in beschränktem Umfang geltend machen können, obwohl wir darin ausdrücklich als Begünstigter genannt werden; zusätzliche Bohrungen könnten entweder gar nicht oder unter Umständen nicht rechtzeitig durchgeführt werden; zusätzliche Pipelines und Sammelsysteme, die für unseren Gastransport notwendig sind, dürfen unter Umständen nicht gebaut werden, oder wenn sie gebaut werden dürfen, werden sie möglicherweise nicht rechtzeitig fertiggestellt oder ihre Routenführung könnte von der erwarteten Routenführung abweichen; die Pipeline selbst bzw. der örtliche Vertrieb/Vertriebsunternehmen für komprimiertes Erdgas könnten sich weigern, unser Gas zu kaufen oder zu beziehen, oder wir selbst könnten nicht dazu in der Lage sein, unsere Rechte gemäß bestehender Vereinbarungen mit den Pipelines durchzusetzen; Konflikte im Bereich des Steinkohlebergbaus bzw. bezüglich der Koordination unserer Explorations- und Produktionsaktivitäten mit Bergbauaktivitäten könnten sich negativ auf unsere Betriebsabläufe auswirken oder erhebliche Kosten nach sich ziehen; unsere mangelnde Betriebserfahrung; eine eingeschränkte oder möglicherweise unangemessene Verwaltung unserer Barmittel; Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Exploration, Gewinnung und Produktion von Methan aus Kohleflözen; unter Umständen können wir unsere Reserven und sonstigen Ressourcen nicht vollständig bzw. nur zum größten Teil fördern und absetzen; möglicherweise können wir die Voraussetzungen der Börsen zur Notierung unserer Wertpapiere nicht erfüllen; Enteignungen und sonstige mit ausländischen Betriebsniederlassungen verbundene Risiken; Störungen auf den Kapitalmärkten, welche die Finanzmittelbeschaffung erschweren könnten; die Energiebranche allgemein betreffende Angelegenheiten; die mangelnde Verfügbarkeit von Gütern und Dienstleistungen für Erdöl- und Erdgasfelder; Umweltrisiken; Bohrungs- und Förderrisiken; Änderungen von Gesetzen und Verordnungen, die unsere betriebliche Tätigkeit betreffen, sowie weitere Risiken, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K, in Quartalsberichten auf Formular 10-Q und in weiteren bei der Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) hinterlegten Unterlagen näher beschrieben werden.

Rückfragen & Kontakt:

