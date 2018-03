ORF Ö1-Mittagsjournal vom Mi, 17.4.2013

Funkhaus Wien (OTS/Radio) - Wetter - Rainer Schultheis

Frankreich - Österreich: Bankgeheimnis muss geändert werden - Hans Woller

EU-Parlament: Debatte zu Ungarn - Tim Cupal

Ungarische Sichtweise zu EU - Ernst Gelegs

Verhandlungsrunde Kosovo-Serbien: ModGespräch mit Christian Wehrschütz

Türkei: Diskussion nach Blasphemie-Urteil - Christian Schüller Umvolkung/Bevölkerungsaustausch - Stefan Kappacher

NÖ: "Team Stronach" droht Aderlass - Barbara Herbst

Klimaschutz: was kann/muss passieren? - Barbara Battisti AK-Auswertung zu Stelleninseraten betr. Einkommenstransparenz -Andreas Jölli

Bundeswettbewerbsbehörde zu Preisabsprachen Rewe/Spar - Birgit Pointner

VKI und Österreicherinnen bei PIP Prozess Marseille - Beate Tomassovits

Einkommensgrenze behindert Staatsbürgerschaft - Barbara Gansfuss Ärztekammer und Co zu Drogensubstitution - Veronika Mauler

John Hattie und seine Schulkritik (neues Buch) - Réka Tercza;

gel: B.Daser

Reportage Christen in Mossul - Alexandra Mantler-Felnhofer

JP Hinweis Mittwochsrunde - Hubert Arnim-Ellissen Thatcher-Beisetzung - Lucien Giordani

Weltmuseum statt Völkerkundemuseum - Christian Fillitz

Wetter - Rainer Schultheis

Nachrichten - Susanne Krischke

Englische Nachrichten - Genevieve Johnson

Französische Nachrichten - Elisabeth Kervarrec

Moderation: Hubert Arnim-Ellissen

Regie: Agathe Zupan

Produktion: Karin Kruder-Klutsch Tel +431/50101 18447

