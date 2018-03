Achter Kulturmarken-Award startet mit 27-köpfiger Expertenjury

Berlin (ots) - Am 17. April startet die Bewerbungsphase des Kulturmarken-Awards, dem wichtigsten Wettbewerb für Kulturmanagement, -marketing und -investments im deutschsprachigen Raum. Bis zum 15. August 2013 haben öffentliche und privatwirtschaftliche Kulturanbieter und deren Freundeskreise oder Fördervereine, kulturfördernde Wirtschaftsunternehmen und Stiftungen, Medienunternehmen und Verlage sowie Städte und Tourismusgesellschaften die Möglichkeit, ihre Bewerbung in sechs Wettbewerbskategorien einzureichen. Bis zum 15. August 2013 können die Teilnahmeunterlagen im Wettbewerbsbüro eingereicht werden. Detaillierte Informationen zum Bewerbungsprozess stehen unter www.kulturmarken.de zur Verfügung.

Eine namhafte Expertenjury wählt am 12. September 2013 die Nominierten und Preisträger. In diesem Jahr wird die 27-köpfige Jury durch die Fachexpertise von Jürgen Block (Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.), Susanne Finck (UBS Deutschland), Dr. Thomas Girst (BMW Group), Günter Jeschonnek (FONDS DARSTELLENDE KÜNSTE e.V.), Dr. Volker Mattern (Bayer Kultur) und Dr. Lisa Zeitz (WELTKUNST) bereichert.

"Der Kulturmarken-Award verdeutlicht, dass sich Qualität und Individualität in Kunst und Kultur einerseits und wirtschaftliche Effizienz andererseits nicht ausschließen, sondern sich vielmehr wechselseitig befruchten können.", so der Juryvorsitzende Prof. Dr. Oliver Scheytt, Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V.

Die Kulturmarken-Awards werden 2013 bereits zum achten Mal verliehen, und dies in den sechs Kategorien "Kulturmarke", "Stadtmarke", "Trendmarke", "Kulturinvestor", "Kulturmanager" und "Förderverein" des Jahres. Zu den Entscheidungskriterien der Jury gehören innovative Markenführungsstrategien, professionelles Markenmanagement und Stadtmarketing genauso wie herausragende Vermittlungsleistungen im Kulturmanagement oder nachhaltige Investments in Kulturprojekte. Verliehen werden die Awards in Berlin auf der Kulturmarken-Gala am 24. Oktober 2013 im TIPI am Kanzleramt.

Veranstalter des Kulturmarken-Awards ist Causales - Gesellschaft für Kulturmarketing und Kultursponsoring mbH, die mit der diesjährigen Kulturmarken-Gala auch ihr zehnjähriges Jubiläum begeht. Der Kulturmarken-Award wird gefördert von der Deutschen Post DHL und dem Tagesspiegel sowie den Kategoriepartnern DIE DRAUSSENWERBER, der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V., Kulturmanagement Network und dem Ambient-Media-Anbieter PiCK ME.

