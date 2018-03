Bibel TV beim 34. Deutschen Evangelischen Kirchentag / Christlicher Familiensender berichtet aus Hamburg und überträgt Gottesdienste

Hamburg (ots) - Mehr als 100.000 Dauerbesucher haben sich zum 34. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hamburg angemeldet. Der christliche Familiensender Bibel TV, der selber in Hamburg beheimatet ist, begleitet die Großveranstaltung in der Hansestadt auf mehrfache Weise: Bibel TV wird ein tägliches Kirchenmagazin sowie zeitversetzt den Eröffnungs- und Schlussgottesdienst ausstrahlen. An zwei Info-Ständen auf dem Kirchentags-Gelände (Messeinnenhof und Medienmeile in Halle B1, Stand C02) informiert das Team über Bibel TV und seine Aktivitäten. Außerdem werden Führungen durch den Sender angeboten,

Der 34. Deutsche Evangelische Kirchentag findet vom 1. bis zum 5. Mai in Hamburg statt und steht unter der Losung "Soviel du brauchst". Von den mehr als 100.000 angemeldeten Teilnehmern sind knapp über 30.000 Personen zugleich Mitwirkende des christlichen Großevents. Insgesamt finden auf dem Kirchentag über 2.500 Veranstaltungen statt - das Spektrum reicht von Bibelarbeit über Gottesdienste bis hin zu Großkonzerten. Die Besucher erwartet fünf Tage lang volles Programm.

Bibel TV wird sowohl den Eröffnungs- als auch den Schlussgottesdienst zeitversetzt in seinem Programm ausstrahlen. So können auch diejenigen Zuschauer, die selbst bei den Gottesdiensten dabei waren, diese noch einmal zuhause am TV-Gerät genießen. Ausführliche Informationen über das Kirchentags-Geschehen liefert vor und während der Tage die Sendung "Das Magazin - Kirchentag 2013". In der Bibel TV Grußbox (zu finden im Messeinnenhof West) können Kirchentags-Besucher Angehörige und Freunde via Bibel TV grüßen.

Dass Bibel TV selbst in Hamburg und damit direkt vor Ort ansässig ist, davon profitieren Kirchentags-Besucher auch noch auf andere Art:

Der christliche Familiensender bietet an drei Nachmittagen Führungen durch seine eigenen Räume und sein Studio an. Wer also schon immer einmal wissen wollte, wo und wie Bibel TV produziert wird, sollte unbedingt den kurzen Abstecher dorthin einplanen.

Bibel TV vor Ort auf dem Kirchentag: Info-Stand auf der Medienmeile (Halle B1, Stand C02) Grußbox im Messeinnenhof West Bibel TV Senderführungen: Donnerstag, 2.5., bis Samstag, 4.5., jeweils 13:30 bis 14:30 Uhr Wandalenweg 26, 20097 Hamburg eine Station mit den S-Bahnen S3 und S31 vom Hauptbahnhof bis Haltestelle "Hammerbrook" Bibel TV Sendetermine: Eröffnungsgottesdienst in der Hamburger Hafencity auf der Bühne am Strandkai, mit Predigt der Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs Zeitversetzte Ausstrahlung am Donnerstag, 2.5., 20:15 Uhr Schlussgottesdienst im Hamburger Stadtpark, mit Predigt von Bischof Nicholas Baines, Bradford/Großbritannien Zeitversetzte Ausstrahlug am Sonntag, 5.5., 20.15 Uhr Das Magazin - Kirchentag 2013 Montag, 29.4.: 9:45 Uhr, 18:15 Uhr Dienstag, 30.4.: 18:30 Uhr Mittwoch, 1.5.: 13:00 Uhr, 18:00 Uhr, 20:00 Uhr Donnerstag, 2.5.: 13:00 Uhr, 18:00 Uhr, 20:00 Uhr Freitag, 3.5.: 13:00 Uhr, 18:00 Uhr, 20:00 Uhr Sonntag, 5.5.: 13:00 Uhr, 18:00 Uhr, 20:00 Uhr Weiterführende Links: www.kirchentag.de

Bibel TV ist über den Satelliten Astra europaweit zu empfangen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sendet Bibel TV außerdem im digitalen Kabel und über IPTV, in Deutschland zusätzlich über DVB-T (digitales Antennenfernsehen). Im Internet ist Bibel TV als Livestream zu empfangen. Bibel TV bringt ein vielfältiges christliches Programm mit Filmen, Diskussionsrunden, Interviews, Reportagen, Kindersendungen und Musik. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland sind zusammen mit 25,5% beteiligt.

Rückfragen & Kontakt:

Erling Eichholz

Bibel TV Stiftung gGmbH

Wandalenweg 26

20097 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-470

Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18

Email: presse @ bibeltv.de