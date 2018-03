Spielend die Welt entdecken - ob drinnen oder draußen

Die Marke GORE-TEX® präsentiert die neuen Kinderschuhmodelle mit SURROUND[TM] Produkttechnologie von Primigi und Superfit

Immer auf der Suche nach neuen Abenteuern kommt bei Kindern nur selten Langeweile auf. Draußen warten spannende Spielplätze, wilde Hecken und matschige Wiesen darauf erforscht zu werden. Drinnen, zum Beispiel in den Kindergarten- und Schulräumen, werden auch die tollsten Verstecke entdeckt. Egal ob drinnen oder draußen - wichtig sind Kinderschuhe, die den vielfältigen Abenteuern der Kleinen standhalten. Deshalb sind GORE-TEX® Kinderschuhe von Primigi und Superfit der aktuellen Frühjahrs- / Sommer-Kollektion 2013 genau die richtigen Spielkameraden. Dank der SURROUND[TM] Produkttechnologie bieten die Schuhe außerdem einen 360 Grad Klimakomfort. Der Grund:

Die GORE-TEX® Membrane umschließt den kompletten Fuß und sorgt somit für stets trockene und wohltemperierte Füße.

Bunter Tragespaß für die fröhliche Jahreszeit

Der Primigi Muriel Kinderschuh mit GORE-TEX® Produkttechnologie verbindet Design mit Funktion: Die Kombination aus verschiedenen Farben und der auffälligen Sohlenkonstruktion mit Querrillen machen den Schuh zum Hingucker - sowohl auf dem Spielplatz als auch in der Spielgruppe. Der Primigi Muriel ist in unterschiedlichen Farbkombinationen mit abgestimmtem Farbakzenten erhältlich. Für Kinderschritte wie auf Wolke sieben sorgt der Primigi Wist Kinderschuh. Die besondere Konstruktion der Sohle macht den Schuh flexibel und bequem: Querrillen geben den nötigen Halt beim Spielen während die SURROUND[TM] Produkttechnologie für ein optimales Fußklima sorgt.

Für Räuber und Pippi Langstrumpfs

Der GORE-TEX® Kinderschuh von Superfit ist dank seiner schmalen kontrastierenden Nähte, der praktischen Klettverschlüsse und modernen Farbkombinationen ein idealer Spielbegleiter für Jungen und Mädchen. Auch hier sorgt die SURROUND[TM] Produkttechnologie für 360 Grad Klimakomfort. Durch die GORE-TEX® Membrane können Schweiß und überschüssige Wärme, die draußen beim Spielen oder drinnen in geschlossenen Räumen entstehen, problemlos nach außen entweichen. Feuchtigkeit und Regen haben jedoch keine Chance in den Schuh einzudringen. Das Ergebnis sind dauerhaft trockene Füße beim Spielen im Freien.

Die neuen Frühjahrs- / Sommer-Modelle von Primigi und Superfit mit SURROUND[TM] Produkttechnologie sind ab 77,95 Euro (UVP) im Fachhandel und online bei Zalando, Mirapodo oder Amazon erhältlich.

Über W.L. Gore & Associates:

Gore ist ein technologiegetriebenes Unternehmen, das nach neuen Entdeckungen und Produktinnovationen strebt. Gore ist vor allem bekannt für seine wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven GORE-TEX® Gewebe, darüber hinaus beinhaltet das Portfolio des Unternehmens aber auch alles von High-Performance-Geweben über implantierbare medizinische Geräte bis hin zu industriellen Herstellungskomponenten und Luftfahrtelektronik.

Gore, dessen Hauptsitz in Newark, Del. liegt, wurde 1958 gegründet. Mit 10.000 Angestellten in 30 Ländern erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar. Gore ist eines der wenigen Unternehmen, das seit der Existenz der Ranglisten im Jahr 1984 auf allen U.S.-amerikanischen Listen der "100 besten Arbeitgeber" erschienen ist. Darüber hinaus wird das Unternehmen regelmäßig in ähnlichen Listen auf der ganzen Welt ausgezeichnet. Mehr Informationen stehen unter www.gore.com.

