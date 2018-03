Offizieller Besuch des tschechischen Präsidenten, Milos Zeman, in Österreich

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer wird den Präsidenten der Tschechischen Republik, Milos Zeman, und Frau Ivana Zemanova von Dienstag, den 23. April bis Mittwoch, den 24. April 2013 zu einem offiziellen Besuch in Österreich empfangen. Die Begrüßung des Präsidenten der Tschechischen Republik durch den Bundespräsidenten wird am ersten Tag des offiziellen Besuches um 11.00 Uhr mit militärischen Ehren im Inneren Burghof erfolgen. Nach einem Fototermin der beiden Staatsoberhäupterpaare im Maria-Theresien-Zimmer und einem Arbeitsgespräch im Beisein der Delegationen ist ein Pressegespräch vorgesehen.

Der Präsident der Tschechischen Republik, Milos Zeman, wird im Rahmen des offiziellen Besuches in Österreich u.a. mit der Präsidentin des Nationalrates, Mag. Barbara Prammer, und mit Bürgermeister Dr. Michael Häupl zusammen treffen. Am Programm stehen auch Gespräche mit österreichischen und tschechischen Wirtschaftsvertretern und ein Vortrag in der Wirtschaftskammer Österreich.

