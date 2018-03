Sogenannte Vereinbarung wurde nie unterschrieben

Schriftstück war lediglich ein Vorschlag

Wien (OTS) - Die in der Tageszeitung Kurier abgedruckte sogenannte Vereinbarung zwischen dem Team Stronach mit Ludwig Buchinger und Franz Marchat wurde nie unterschrieben. Es handelt sich bei diesem Schriftstück lediglich um einen Vorschlag, der weder von Frank Stronach oder von seinem Büro verfasst, noch autorisiert oder unterschrieben wurde, weil dieser den Grundsätzen von Frank Stronach widerspricht. Das Team Stronach steht für Wahrheit, Transparenz und Fairness. Wir sind eine junge Bewegung, die schnell wächst. Offenbar hat ein übereifriger niederösterreichischer Funktionär über das Ziel hinausgeschossen. Frank Stronachs oberste Prämisse ist es, in Österreich eine neue politische Kultur zu etablieren. Wir wollen Politiker, die dem Staat dienen, und nicht am Staat verdienen.

