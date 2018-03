Margareten: Bar-Konzert mit Ronja und Pawel Shalman

Wien (OTS) - Seit 2010 besteht das Duo "Ronja & Pawel Shalman Duett". Die beiden Künstler haben einen eigenständigen Sound kreiert und es kommen dabei Chanson, Jazz, Pop, Tango, Balkan plus Klezmer genauso zu ihrem Recht wie Eigenkompositionen und Neuinterpretationen. Ronja (Gesang und Tanz) und Pavel Shalman (Geige samt "Loops") gastieren am Samstag, 20. April, ab 19.30 Uhr, in der "Arena-Bar" (5., Margaretenstraße 117). Karten für das Konzert kosten 8 Euro (Einlass:

ab 19.00 Uhr). Organisator der Veranstaltung ist der Verein "Aktionsradius Wien". Nähere Informationen: Telefon 332 26 94.

"Courage Communication Cabaret" mit Jenny Simanowitz

Am Freitag, 26. April, wird in der "Arena-Bar" in Margareten um 19.30 Uhr (Einlass: ab 19.00 Uhr) eine kurzweilige Show mit dem Titel "Courage Communication Cabaret" geboten. An diesem Abend wirbt Jenny Simanowitz beim Publikum für mehr Zivilcourage und hat dabei allzeit die Lacher auf ihrer Seite. Die Kabarettistin und Kommunikationstrainerin spricht humorvoll über vielfältige Themen, von der Liebe bis zur Alterung. Musikalisch abgerundet wird das launige Programm durch die Vokalistin Margaret Carter. Ein "Event in englischer Sprache" erwartet das Publikum und der Eintrittspreis beträgt 12 Euro. Auskünfte über Veranstaltungen in der "Arena-Bar" erteilt der Verein "Aktionsradius Wien" auch per E-Mail:

office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

o Sängerin und Tänzerin Ronja: www.ronja-music.com o Kabarettistin und Trainerin Jenny Simanowitz: www.happybusiness.at o Verein "Aktionsradius Wien": www.aktionsradius.at

