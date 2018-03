Konsequenter Schritt in die Zukunft der Information: N24 launcht komplett neuen Onlineauftritt mit Nachrichtenportal, Mediathek und Wissensbereich

Berlin (ots) - N24.de präsentiert sich komplett neu: Mit einem breiteren Angebot, neuer Struktur und in neuem Design.

Das neue Onlineangebot des Marktführers im Nachrichtenfernsehen bietet ein übersichtliches Nachrichtenportal, eine klar strukturierte Mediathek und eine TV-Bar, die eine direkte Interaktion im N24-Programm und die Nutzung des Livestreams sowie weiterer Eventstreams ermöglicht. Hohe Usability und zeitgemäßes Look & Feel machen das Angebot zu einem unverzichtbaren Begleiter im Info-Alltag. N24.de ermöglicht schnelle und umfassende Information und bietet eine Mediathek mit einer Vielzahl hochwertiger Dokumentationen, informativer Magazine, politischer Talks und relevanter Newsclips. Eine weitere Säule der N24.de ist der neue Wissensbereich.

Dr. Torsten Rossmann, Vorsitzender der Geschäftsführung: "N24 ist eine starke Informationsmarke. Das Nutzungsverhalten unserer infoaffinen Zielgruppe verändert sich rasant. Sie will - egal wo und über welches Gerät - wissen, was passiert und was es bedeutet, die packenden Bilder dazu sehen und sich von faszinierenden Dokumentationen begeistern lassen. Genau das leistet die neue N24.de. Sie ist der folgerichtige Schritt in die Zukunft der Information."

Optisch präsentiert sich N24 unter anderem mit intuitiven Navigationselementen, einem dem Corporate Design entsprechenden Color Code sowie großflächigen Bildern und Videos. Videos können bildschirmfüllend und auch auf dem iPad genutzt werden.

Interone, eine der führenden Agenturen für vernetzte Multi-Kanal-Kommunikation, hat den neuen Onlineauftritt N24.de umfassend strategisch begleitet, das User-Interface entwickelt und technisch im SCRUM-Verfahren umgesetzt. Dabei wurde das neue Content Management System Coremedia bei N24 eingeführt.

Ab 1. April 2013 wird der Traffic von N24.de nicht mehr gemeinsam mit wer-weiss-was.de erhoben.

N24.de wird von der ProSiebenSat.1-Tochter SevenOne Media vermarktet.

Rückfragen & Kontakt:

Kristina Faßler

N24-Sprecherin

+49 30 2090-4603

+491604798350

Kristina.Fassler @ n24.de