pharmaSOL präsentiert neuen Chief Strategy Officer

(PRN) - -- Die Ernennung stärkt auch den wachsenden Bereich der Pharmakovigilanz

Kaiserslautern, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die pharma solutions international GmbH (pharmaSOL) gab heute die Ernennung von Dr. Marc A. Zittartz zum Chief Strategy Officer bekannt. Er wird diese Stelle am 1. Juni 2013 übernehmen. In seiner neuen Position wird er für die Entwicklung und Umsetzung der pharmaSOL-Strategie verantwortlich sein, um innovative Technologie-Lösungen, GxP-konformes Cloud-Hostings und kompetente Beratung für die Life-Sciences-Branche zu bieten. Außerdem wird er Teil der Geschäftsführung sein.

"Dank seiner umfangreichen Erfahrung bei der Umsetzung von Pharmakovigilanz-Abläufen und Best Practices in IT-Systemen stärkt Dr. Zittartz die bestehende PV-Praxis bei pharmaSOL und setzt sich weiter für die Investitionen ein, die pharmaSOL in diesem Bereich gemacht hat", erklärte Torsten Adam, CEO und Geschäftsführer von pharmaSOL. "Kurz zuvor wurde eine Cloud-Anwendung, psiXchange, entwickelt, um Forschern und Ethikkommissionen zentrale Sicherheitsberichte für klinische Studien zu ermöglichen."

Dr. Zittartz verfügt über mehr als 10 Erfahrung in der Pharmabranche in Europa und Nordamerika. Zuvor war er für das reibungslose Funktionieren der GxP relevanten IT-Systeme für regulatorische Angelegenheiten, klinische Entwicklung und Pharmakovigilanz verantwortlich. Dr. Zittartz hat einen Ph.D.-Abschluss von der Universität zu Köln. Im Laufe seiner Karriere hat er stets zur Weiterentwicklung der Forschung und Entwicklung von IT-Lösungen über mehrere Netzwerke wie die Oracle Health Sciences User Group, DIA und pvtech beigetragen.

pharmaSOL ist ein führender Anbieter innovativer Technologielösungen, darunter auch GxP-konformes Hosting und Outsourcing, und kompetente Beratung für die Life Sciences-Branche mit Niederlassungen in Deutschland, im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten. Wir bieten Partnern aus den Bereichen Pharma, Biotechnologie, Auftragsforschung und Regulierung seit über 13 Jahren qualitativ hochwertige Lösungen an und setzen uns für effiziente und praktische End-to-End-Lösungen ein, dank der sich unsere Kunden noch erfolgreicher auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Website:

