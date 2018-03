Landtagspräsident Penz zum Ableben von Siegfried Ludwig

Wien (OTS) - "Mit Siegfried Ludwig verliert Niederösterreich einen Wegbegleiter und Wegbereiter zu einem modernen und selbstbewussten Bundesland. Er war auch ein Vorbild an Einsatzbereitschaft, der bis ins hohe Alter am öffentlichen Leben teilgenommen hat", so Landtagspräsident Hans Penz zum Tod von Siegfried Ludwig. "Unser Mitgefühl gehört in dieser Stunde der Familie des Verstorbenen."

