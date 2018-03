PowerbyProxi meldet Serie-C-Finanzierung über 5 Mio. USD; TE Connectivity und PowerbyProxi kündigen Partnerschaft zur Entwicklung drahtloser Stromversorgungslösungen für die Industrie an

(PRN) - - TE erwirbt Beteiligung an PowerbyProxi; neue ARISO Contactless Connectivity-Plattform bietet drahtlose Stromversorgung für neue industrielle Anwendungen

Darmstadt, Deutschland, Und Pleasanton, Kalifornien (ots/PRNewswire) -TE Connectivity , ein weltweiter Branchenführer im Bereich der Verbindungslösungen, und PowerbyProxi (http://www.powerbyproxi.com), der Entwickler des fortschrittlichsten und sichersten drahtlosen Stromversorgungssystems der Welt, haben eine neue Geschäftspartnerschaft angekündigt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird die umfassende Erfahrung und führende Marktposition von TE im Bereich der Industriesteckverbinder mit der fachlichen Kompetenz und dem geistigen Eigentum von PowerbyProxi im Bereich der drahtlosen Stromversorgung kombiniert. Überdies gab PowerbyProxi heute den Abschluss einer Serie-C-Finanzierungsrunde über 5 Millionen USD bekannt. TE hat Firmenanteile von PowerbyProxi übernommen und der bestehende Investor Movac, ein Risikokapitalgeber aus Neuseeland, war ebenfalls an der Finanzierungsrunde beteiligt.

"Unsere praxisbewährte Innovation und Miniaturisierung auf dem Gebiet der drahtlosen Stromübertragung war für TE hochinteressant. Wir sind begeistert, mit dem Team von TE gemeinsam an der Zukunft der drahtlosen Stromübertragung zu arbeiten", so Greg Cross, der Vorstandsvorsitzende von PowerbyProxi. "Diese neue Investitionsrunde ist ein Beleg für den Glauben in das Wachstum des gesamten Sektors und in die von uns erreichten Meilensteine. Wir werden die beschafften Mittel nutzen, um unsere Umsätze im internationalen Raum zu steigern, die Kundendienststrukturen auszubauen und die Entwicklung neuer Technologieplattformen zu beschleunigen", so Cross.

TE-Partnerschaft sorgt für Innovation

Ein erstes Ergebnis der Partnerschaft von PowerbyProxi und TE ist die ARISO Contactless Connectivity-Plattform. Die kontaktfreie Miniatur-Verbindungslösung ist so klein, dass sie völlig problemlos in industrielle Maschinen und Anlagen integriert werden kann, die in neuen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen. Die von TE vermarktete und vertriebene neue Reihe kontaktfreier Verbindungsstücke ist bereits mit der Proxi-Wave-Technologie von PowerbyProxi ausgestattet, welche sich hervorragend für Miniaturisierungszwecke eignet. Die Plattform bietet die kleinste am Markt verfügbare Lösung zum kontaktfreien Stromanschluss von Herstellungsmaschinen und Anlagen in den Anwendungsbereichen Sensorik und Steuerung.

Im Augenblick stellt TE Evaluierungskits zusammen, sodass Kunden die Geräte mithilfe von TE-Außendiensttechnikern in ihren individuellen Umgebungen testen können. Das ARISO Contactless Connectivity-System ist 70 % kleiner als derzeit erhältliche Systeme und bietet zudem die Möglichkeit, selbst solche Anwendungen drahtlos mit Strom zu versorgen, bei denen dies bisher für unmöglich gehalten wurde.

"Unsere Investition in PowerbyProxi unterstreicht unser umfassendes Engagement im Bereich der kontaktfreien Verbindungen und bei der Entwicklung von Lösungen, mit deren Hilfe unsere Kunden ihren individuellen Anforderungen im Hinblick auf Stromanschlüsse problemlos gerecht werden", so Ulrich Wallenhorst, der Chief Technology Officer von TE Industrial. "PowerbyProxi verfügt im Bereich der drahtlosen Stromübertragung über innovative Entwicklungsmöglichkeiten, die das Know-how und die Technologien von TE hervorragend ergänzen, was zu einer praxisbewährten Zusammenarbeit führen wird. Wir freuen uns darauf, gemeinsam an der Erweiterung bestehender Produkte und an der Entwicklung neuer Lösungen zu arbeiten."

Die ARISO Contactless Connectivity-Plattform wurde im Zuge der Fachmessen Electronica und SPS/IPC/Drives im November 2012 in Deutschland vorgestellt. Besuchen Sie http://www.te.com/en/home.html für nähere Informationen.

Informationen zu PowerbyProxi

PowerbyProxi hat das fortschrittlichste und sicherste drahtlose Stromversorgungssystem der Welt entwickelt. Wir bieten Entwicklern von Unterhaltungselektronik und Industrieprodukten die Möglichkeit, Strom selbst unter schwierigsten Bedingungen effizient und völlig drahtlos zu übertragen: angefangen bei einem Miniatur-Empfänger in einer AA-Batterie bis zu einer erfolgskritischen Lösung, die in der anspruchsvollen und rauen Umgebung eines Steuersystems für Windturbinen zum Einsatz kommt. Gemeinsam mit seinen Kunden hat PowerbyProxi bereits an über 50 echten Projekten mitgewirkt und sein umfassendes technisches Know-how durch die anfängliche Konzentration auf komplexe Industrieanwendungen gezielt ausgebaut. Überdies ist es uns gelungen, das erste kommerzielle drahtlose Aufladesystem zu entwickeln, das Strom im dreidimensionalen Raum übertragen kann -völlig unabhängig von der Ausrichtung des jeweiligen Geräts in der Aufladeeinheit. PowerbyProxi ist ein Ableger der weltweit führenden Fakultät für Ingenieurwissenschaften der University of Auckland und verfügt über ein beispielloses Patentportfolio aus über 122 weltweit geschützten Patenten. Nähere Informationen erhalten Sie auf:

www.powerbyproxi.com.

Informationen zu TE Connectivity

TE Connectivity ist ein 13 Milliarden USD schwerer Weltmarktführer im Bereich Verbindungslösungen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Produkte, die wesentliche Bestandteile elektronischer Verbindungen der weltweit führenden Wirtschaftszweige sind. Hierzu zählen neben der Automobilbranche auch die Bereiche Energie und Industrie, Breitbandkommunikation, Verbrauchergeräte sowie das Gesundheitswesen, die Luft- und Raumfahrt und die Rüstungsindustrie. Mit seinem seit geraumer Zeit bestehenden Bekenntnis zu Innovation und herausragenden ingenieurtechnischen Leistungen unterstützt TE Connectivity seine Kunden dabei, ihrem individuellen Bedarf an erhöhter Energieeffizienz, stets verfügbarer Kommunikation und kontinuierlich steigender Produktivität zu entsprechen. Mit fast 90.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern stellt TE Connectivity verschiedenste Verbindungslösungen her, auf deren einwandfreie Funktionsweise sich die Welt Tag für Tag verlässt. Zur Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen besuchen Sie: www.TE.com.

TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Schutzmarken. Alle sonstigen Logos, Produkt- und/oder Firmennamen sind möglicherweise Schutzmarken ihrer jeweiligen Inhaber.

Web site: http://www.powerbyproxi.com/ http://www.TE.com/

