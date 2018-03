ORF SPORT + mit der Live-Übertragung des dritten AVL-Finalspiels SK Posojilnica Aich/Dob - Hypo Tirol Volleyballteam

Am 17. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programm-Highlights am Mittwoch, dem 17. April, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen des dritten Finalspiels der Austrian Volley League zwischen SK Posojilnica Aich/Dob und Hypo Tirol Volleyballteam um 18.00 Uhr und des ÖFB-Samsung-Cup-Viertelfinal-Spiels SV Josko Ried - LASK Linz um 20.15 Uhr, ein Golfmagazin um 22.15 Uhr und ein "Sport-Bild" mit American Football, Motorsport, Fußball, Handball, Basketball und Volleyball um 22.45 Uhr.

Dem Hypo Tirol Volleyballteam ist am Samstag in der AVL-Finalserie der Ausgleich geglückt. Der Titelverteidiger gewann das zweite Spiel in der USI-Halle gegen Herausforderer SK Posojilnica Aich/Dob in dramatischen 138 Minuten 3:2 (17:25, 26:24, 27:25, 26:28, 15:11). Für die Innsbrucker war es der erste Saisonsieg im vierten Duell 2012/13. Das dritte Spiel geht am Mittwoch in der Bleiburger JUFA-Arena in Szene. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka, an seiner Seite als Co-Kommentator fungiert Daniel Lion.

Im Viertelfinale des ÖFB-Samsung-Cups kommt es zum OÖ-Derby zwischen dem Bundesligisten SV Josko Ried und dem Regionalligisten LASK Linz. Insgesamt ist die Bilanz zwischen den beiden Teams seit 1991, dem Aufstieg Rieds in die 2. Division, mit 20 SV Ried-Siegen, 17 Unentschieden und 19 LASK-Erfolgen nahezu ausgeglichen Die letzten sechs Begegnungen blieb Ried ungeschlagen. Darunter ist auch der 1:0-Sieg Rieds beim LASK im Cup-Achtelfinale 2010/11 - die Saison, die die Rieder mit dem Cup-Sieg abschlossen.

Kommentator ist Dennis Bankowsky. Nach dem Spiel zeigt ORF SPORT + einen Bericht über die Rebenland-Rallye.

Alle Golffans kommen beim wöchentlichen "Golfmagazin" auf ORF SPORT +, moderiert von Wolfgang Koczi, voll auf ihre Kosten:

Claude Grenier analysiert im Studio den Schwung von Hans Quickner (MidAm Matchplay-Staatsmeister)

Tipps & Tricks mit Claude Grenier (gestreckter linker Arm)

Tipps & Tricks mit Jürgen Maurer vom Diamont Country Club (Flacher Ballflug)

Tipps & Tricks mit Ex-Golf-Nationaltrainer Jonathan Mannie (Routine)

Golf-Fitness mit Helmut Klampfer (Schulter, Bauch, Oberkörper)

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

