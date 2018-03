Erfolgsmodell KFZ-SCHLICHTUNGSSTELLE

Die KFZ-Schlichtungsstelle Arbeiterkammer NÖ und Wirtschaftskammer NÖ/Landesinnung der KFZ-Techniker NÖ laden zum Pressegespräch

Wien (OTS) - "Mir wern kan Richter brauchen" - diese Redensart setzt die KFZ-Schlichtungsstelle seit über 8 Jahren in die Tat um. Seit November 2004 betreiben die AKNÖ und die WKNÖ eine KFZ-Schlichtungsstelle und vermittelt in Streitfällen zwischen Kunden und nö. Kfz-Betrieben. Und das ganz unbürokratisch. Vertreter der Landesinnung der KFZ-Techniker Niederösterreichs und AK-Konsumentenberater hören sich die Standpunkte beider "Streitparteien" an und finden in den meisten Fällen auch zu einer Einigung, mit der beide leben können.

Ihre Gesprächspartner sind:

WKNÖ-Präsidentin KommR Sonja Zwazl

AKNÖ-Präsident Hermann Haneder

Herwig Rezek, Leiter der AKNÖ-Konsumentenberatung

KommR Friedrich Nagl, Landesinnungsmeister der Kraftfahrzeugtechniker NÖ

Datum: 18.4.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

KFZ-Werkstätte des WIFI St. Pölten ab 9.30 Uhr laden wir

zum Frühstück

Mariazellerstraße 97, 3100 Sankt Pölten



